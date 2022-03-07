مساحة جول | كلاسيكو السعودية؟ الاتحاد والهلال باكتساح وخلاف حول صمود العميد

أجرى الحساب الرسمي لموقع "جول السعودي"، اليوم الإثنين، ثاني مساحاته الأسبوعية، والتي حملت سؤالًا: "من هما طرفا الكلاسيكو في السعودية؟".

ضيوف الحلقة هم الإعلاميون: هتان النجار، عبد الله العبيد، عبد المجيد بن طالب وعبد الوهاب القحطاني.

أي مباراة هي كلاسيكو السعودية؟

لم يختلف الضيوف كثيرًا حول الإجابة باستثناء رأي العبيد، الذي عارض الجميع، وفي السطور التالية نستعرض أبرز ما قاله الضيوف..

البداية مع العبيد، الذي قال: عبد الله العبيد: في كل بلاد العالم يوجد أكثر من كلاسيكو، لكن ربما أشهرهم هو ما يتخطى حدود البلد، وبالسعودية لدينا أكثر من كلاسيكو، لأن أنديتنا تنافس بعضها منذ عشرات السنين، ومن الاسم مفهوم أن الكلاسيكو يُطلق على المباريات التي تحمل طابعًا تاريخيًا، لذلك من الصعب اختيار مباراة واحدة فقط لإطلاق عليها كلاسيكو، من الصعب استبعاد مواجهة الأهلي والشباب من المنافسة أو الأهلي والنصر، حصر كلاسيكو على منافسة واحدة ظلم للبقية".

وأضاف: "قد نتفق اليوم على أن الاتحاد والهلال كلاسيكو هذه الفترة، لكن في فترة من الفترات كان الشباب والأهلي هو كلاسيكو السعودية، ومع احترامي الهلال والنصر ابتعدا عن المنافسين في الوطن العربي، حتى عن الأهلي والزمالك وهما الأقوى، لذلك لا يمكن أن نتجاهل كون مواجهتهما كلاسيكو".

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أما هتان النجار، فاختار الاتحاد والهلال بلا منازع: "الكلاسيكو الأبرز هو ريفر بليت وبوكا جونيورز في الأرجنتين، بجانب برشلونة وريال مدريد في إسبانيا، والحقيقة لن تجد بالسعودية غير الاتحاد والهلال، عندما نتحدث عن شعبية الهلال فهو صاحب الشعبية الأكبر بالرياض، ومن ناحية الإنجازات فهو في صدارة الأندية، ومن الناحية الأخرى وقياسًا على عدد الجماهير في مدينة جدة فالأرقام لا تكذب، وعلى مستوى البطولات فالاتحاد يحل ثانيًا، وحتى يُحسم الجدل يظل كلاسيكو الهلال والاتحاد هو الأقوى، حتى يظهر أحد ويثبت العكس.

"قد لا يقتنع البعض، لكن لا يمكن أن نسمى الاتحاد والنصر كلاسيكو، عندما قلت ذلك غضب مني النصراويون، بداعي أن النصر أقوى، لذلك سيظل الخلاف قائمًا، أتمنى الوصول لحل من قبل محبي رصد الأرقام، حتى أنني ناقشت هذا الموضوع مع مشجعي برشلونة عندما تواجدت في إسبانيا، قلت لهم أن التاريخ ينصف ريال مدريد، لكنهم لم يتقبلوا رأيي، لكن اليوم هو بالفعل كلاسيكو لأن شعبية كلا الناديين جارفة والبطولات التي حصدها كل منهما، هو ما أوصل هذا اللقاء إلى كونه كلاسيكو، بالمقابل التنافس بين الهلال والاتحاد كبير، وظهر الأهلي والنصر على فترات".

ولم يكن رأي عبد الوهاب القحطاني مختلفًا عن النجار، فقد أكد أن الأمر لا يتعلق باستمرار كلا طرفين الكلاسيكو في المنافسة كي يُطلق على مواجهتهما كلاسيكو، إنما تكفي حجم الندية بينهما في المباريات..

"مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي كلاسيكو إنجلترا، رغم أن الأول غائب عن المشهد في آخر عشر سنوات، ولا ينافس على الدوري، برشلونة وريال مدريد كلاسيكو إسبانيا، يوفنتوس وميلان في إيطاليا، بوكا جونيورز وريفر بليت بالأرجنتين، جميعها كلاسيكو، وغياب أي من الفريقين عن المنافسة، لا يلغي كون هذه المباريات هي كلاسيكو، الشاهد أن في كل البلاد الكلاسيكو هو مباراة واحدة، والهلال والاتحاد هو كلاسيكو السعودية، حتى إعلام الأهلي والنصر كان يعترف بذلك قبل أن يعود النصر للمنافسة في السنوات الأخيرة".

وأخيرًا قال عبد المجيد بن طالب: "أقوى ديربي هو النصر والهلال، وأقوى كلاسيكو هو الاتحاد والهلال، حتى في ظل هبوط مستوى الاتحاد في المواسم الماضية، لكنه كان ندًا قويًا، ويمكن أن نقول أن النصر والأهلي، والأهلي والهلال كلاسيكو، كقوة إعلامية، لكن الاتحاد والهلال هو الأقوى".

ما هي توقعات الضيوف لكلاسيكو الغد؟

بالغد يحل الاتحاد ضيفًا على الهلال، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر العميد جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، وله مباراة مؤجلة، أما الزعيم فيأتي بالمركز الرابع بـ40 نقطة، وله ثلاث مباريات مؤجلة.

بسؤال الضيوف عن توقعاتهم لهذه المباراة، تباينت الآراء، فهناك من يرى أن العميد قادر على الفوز رغم غياب عبد الرزاق حمد الله، إيجور كورونادو وأحمد حجازي وغيرهما، وهناك من يرى أن الزعيم سينتصر بنتيجة كبيرة.

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بدايةً العبيد، الذي توقع فوز الهلال وفقًا للظروف على الورق، فأوضح: "المباراة على الورق وبالنظر لظروف الفريقين، فالمباراة في اتجاه الهلال على الورق، لكن تبقى المباراة من كلاسيكيات الكرة السعودية وتُحترم، ملامح المباراة واضحة وواضح نشوة الهلال مع دياز وطريقته الجديدة، صار صعب جدًا التغلب عليه، حتى والاتحاد هو المتصدر، بجانب أن الأخير يغيب عنه هدافه الأول حمد الله، لذلك المباراة هلالية، ما لم تقول الكلاسيكيات كلمتها".

ورغم أن مثل هذه المباريات تكون خارج التوقعات دائمًا إلا أن عبد الوهاب القحطاني يتوقعها فوز بخماسية للزعيم..

"أتمنى الهلال يفوز بنتيجة كبيرة، وأتوقع بعدها أن الاتحاد سيدخل مرحلة شك، تجعل الدوري يعود للملعب، فوز الهلال بنتيجة 3-1 لن يؤثر على الاتحاد، لكن لو نتيجة أكبر سيدخل مرحلة شك، فبخلاف غياب حمد الله، غياب العبود مؤثر للغاية.

"الاكتساح سيكون هلاليًا، فالهلال مع دياز يهزم منافسيه معنويًا قبل المباراة، ومواجهة النصر دليل واضح على ذلك، لذلك لم نر من اللاعبين حتى مجرد المحاولة، أشعر أن الخماسية الرابعة للهلال في الطريق، وهو رأي فني وليس توقع عاطفي".

أما عبد المجيد بن طالب وهتان النجار فاتفقا على أنه من الصعب توقع نتيجة المباراة، مؤكدين أنها ليست حاسمة لبطل الموسم..

ابن طالب أضاف: "أعتقد من الصعب جدًا الحكم على نتيجة مباراة كهذه، نحن نتكلم عن الهلال والاتحاد، الدوري بطولة النفس الطويل، الاتحاد سيدخل بحماس كبير، فهو عنده رغبة أقوى للعودة لمنصة التتويج، الفارق النقطي يمنحه أريحية، أما الهلال سيدخل بالخبرة وتمرسه في البطولات.

"لا أرى أن الاتحاد سيتأثر بالغيابات، الاتحاد عنده من يعوض الغياب، لفترة كبيرة لعب دون حمد الله، يلعب بمهاجم ثاني أو برومارينيو مهاجم صريح، عنده حلول، ربما غياب العبود هو المؤثر وغياب هوساوي وحجازي عن الدفاع".

واختتم النجار المساحة بقول: "الأماني حق مشروع، مباراة الغد هي مباراة ثلاث نقاط، الدوري لا يزال في الملعب ولم يُحسم بعد، مباراة الغد لا يمكن أن تكون حاسمة للبطل، الجولات الأخيرة ستكون بمثابة الفيصل.

"المباراة هي كلاسيكو الكرة السعودية، والجانب الهلالي تحديدًا يعطي المباراة حقها رغم النقص العددي في الاتحاد، مثلًا الاتحاد مر بغيابات كثيرة في هذا الموسم، من انتقال سعود والمالكي للهلال وإصابة حجازي وكورونادو، ومع ذلك لا يزال يسير بثبات، وهذا يعود إلى كوزمين كونترا الذي نجح في صناعة توليفة ومنظومة تعتمد على الجماعية أكثر من الفردية، كوزمين يضع في حساباته دائمًا أن الفريق قد يمر بظروف صعبة، لذاك في الأزمات يكون جاهزًا، بالغد سيمر الاتحاد بأصعب ظروف مر بها هذا الموسم، بالمقابل لا أعتقد أن الهلال ينظر لغيابات الاتحاد، لأنه يعلم أنه عنيد حتى في الظروف السيئة، هذا الموسم تحديدًا الاتحاد لا يزداد قوة إلا في الغيابات".

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