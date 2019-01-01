مسؤول سابق في مانشستر سيتي يكشف محاولة النادي ضم تيري

قائد تشيلسي كان قريباً من مانشستر سيتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف جاري كوك، المدير التنفيذي السابق لمانشستر سيتي، أن فريقه كان قريباً من ضم جون تيري، قائد تشيلسي التاريخي، في الماضي.

واعتزل تيري اللعب مؤخراً بعد مشوار حافل في الملاعب بقميص تشيلسي استمر لقرابة ثمانية عشر عاماً وختمه بتجربة مع أستون فيلا.

وقال كوك مع "سكاي": "في 2009 طلبنا من تشيلسي ضم تيري والنادي سمح لنا بالمفاوضات والحديث معه ولكنه رفض". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأكمل: "بيتر كانيون سمح لنا بالحديث معه وكأنه يعلم أن تيري كان سيرفض، جلسنا بالفعل مع اللاعب وتحدثنا ولكنه أخبرنا برفضه الرحيل".

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( 📸 : IG\intchampionscup) pic.twitter.com/fVcEd5zMfC — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 18, 2019

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وواصل كوك: "هناك لاعبين استغلونا للحصول على مرتبات أفضل مع أنديتهم عبر التفاوض معنا، أردناهم في فريقنا ولكن الأمر لم يحدث".

وختم: "أردنا تيري لأنه كان سيعطي بعداً مختلفاً تماماً للفريق بشخصيته القيادية في الملعب وغرف الملابس وكنا نحتاج لقائد".

وفضل تيري وقتها الاستمرار في تشيلسي وتجديد عقده بمقابل مادي أعلى وصل إلى 150 ألف باوند أسبوعياً.

واعتزل تيري اللعب واتجه للتدريب من بوابة أستون فيلا، ناديه الأخير كمساعد في الطاقم الفني.