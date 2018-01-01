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مسؤول في قاسم باشا التركي يتوقع نهاية مشوار تريزيجيه مع النادي

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تريزيجيه خرج من قائمة الفريق قبل مواجهة نادي بشكتاش في منافسات الجولة المقبلة بالدوري التركي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يبدو أن مسيرة اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه قد قاربت على النهاية مع ناديه الحالي قاسم باشا التركي، بسبب رغبة اللاعب في الرحيل عن ناديه، في يناير المقبل.

وبحسب تقارير تركية فأن تريزيجيه خرج من قائمة الفريق قبل مواجهة نادي بشكتاش في منافسات الجولة المقبلة بالدوري التركي.

المدير الرياضي بنادي قاسم باشا التركي نورال بيلجين أنه لا يمكن حسم موقف تريزيجيه بالرحيل بشكل رسمي عن الفريق، إلا أنه يمكن القول إنها قريبة بشكل كبير.

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ومن المنتظر أن يحسم رئيس النادي تورجاري سينر مصير اللاعب بالقرار النهائي، خلال أيام خاصة بعدما أكد اللاعب رغبته في البحث عن تجربة جديدة.

وكانت تقارير صحفية تركية قد أكدت أن اللاعب قد تمرد على تدريبات ناديه في أشار واضحه إلى رغبته في الرحيل عن النادي.

يُذكر أن العديد من التقارير الصحفية السعودية قد أكدت امتلاك اللاعب العديد من العروض أبرزها من الدوري السعودي وبالتحديد الاتحاد والشباب.

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