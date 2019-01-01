مسؤول رياضي يكشف حقيقة دعم الهلال بمليار ونصف من أجل الآسيوية

كانت العديد من التقارير قد تحدثت عن تلقي نادي الهلال دعمًا كبيرًا

كشف رجاء الله السلمي وكيل هيئة الرياضة للإعلام، حقيقة التقارير التي تم تداولها خلال الأيام الماضية بشأن تقديم الهيئة دعمًا خاصًا لنادي الهلال بقيمة مليار ونصف المليار ريال.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن تلقي نادي الهلال دعمًا كبيرًا مما ساهم في تحقيق الفرق للقب دوري أبطال آسيا الشهر الماضي.

وكيل هيئة الرياضة قال في تصريحاته : هذا الأمر لم يحدث مطلقًا، لأن سياسة الهيئة هي دعم جميع الأندية بالتساوي، ولهذا عقدنا مؤتمر استراتيجية دعم الأندية خلال الفترة الماضية".

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية : «ما يُثبت صحة كلامي هو أن الهيئة دعمت أيضًا فريق كرة اليد بالوحدة عندما تأهل لنهائي البطولة الآسيوية والهلال نال الدعم فقط عندما فاز بدوري أبطال آسيا».

وكان الهلال ضمن الحصول على مبلغ 5.2 مليون دولار من اتحاد القدم الآسيوي بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة مونتيري المكسيكي غد السبت في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية 2019.

ويتطلع نادي الهلال خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات خاصة في مركز صانع اللعب وحراسة المرمى، للمنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.