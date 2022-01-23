مزراوي يثير كبار أوروبا: سأغادر أياكس بنسبة 95%

أكد الظهير المغربي نصير مزراوي نجم فريق أياكس الهولندي أن مستقبله في أياكس سيكون من الصعب أن يتجاوز الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح "ESPN" عقب الفوز بهدفين لهدف على بي إس في آيندهوفن.

وقال مزراوي: "أعتقد أن فرصة الاستمرار مع أياكس تعد صغيرة للغاية، ربما تصل إلى 5% مقابل 95% سأرحل".

وأضاف: "أنا منفتح على خيارات جديدة، فأنا ألعب هنا منذ أن كان عمري 16 عامًا، وأعتقد أن الوقت مناسب لأرحل".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن اللاعب مطلوب من عدة أندية أوروبية كبيرة على رأسها برشلونة الإسباني.

واجتمع جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني بمينو رايولا في تورينو بالشهر الماضي وأشارت تقارير أن الثنائي ناقشا مستقبل النجم المغربي بالإضافة إلى إرلينج هالاند.

جدير بالذكر أن مزراوي يملك عقدًا مع أياكس ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي أن رحيله قد يكون مجانًا.