مزاملة رونالدو وميسي أم قيادة ريال مدريد؟ هالاند يختار "الأندية المحتملة" للانتقال إلى أحدها

مفاجآت بعض الشيء..

بدأ إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، في تحديد الأندية التي يهتم بارتداء قميصها في الفترة المقبلة إن قرر مغادرة أسود الفيستيفالين الصيف المقبل.

الدولي النرويجي هو حديث العالم بعد تألقه آخر سنتين، والذي يتبلور في أنه سجل فقط هذا الموسم 27 هدفًا في 27 مباراة مع دورتموند بمختلف المسابقات.

ورغم ما يتردد عن أن الدولي النرويجي باقٍ في دورتموند بصورة طبيعية الموسم المقبل، إلا أن صحيفة "بيلد" كشفت أن اللاعب ووكيله مينو رايولا حددا الأندية التي قد ينتقل إلى أحدها.

وشهدت اللائحة التي ضمت 6 أندية من عمالقة أوروبا بعض المفاجآت، في مقدمتها وجود اسم برشلونة رغم الارتباط الكبير الذي يرتبطه هالاند بريال مدريد في السنوات الماضية.

بالطبع يتواجد النادي الملكي بجوار البرسا في لائحة هالاند، وأتت مفاجأة أخرى باستبعاد تشيلسي من الأندية التي يرغب صاحب العشرين عامًا في الولوج إليها بالأعوام المقبلة.

في إنجلترا، يلقى مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي قبولًا من هالاند، إلى جانب مفاجأة غير متوقعة وهي ليفربول، أما بقية الأندية فيبدو أنها لا تُرضي غرور نجم سالزبورج السابق.

يتبقى نادٍ واحد فقط في لائحة هالاند، وقد كشفت بيلد أن هذا النادي هو يوفنتوس، والذي يتمتع بعلاقة مميزة جدًا مع وكيله مينو رايولا، ما يجعل تواجده منطقيًا كوجهة محتملة للنجم النرويجي.

على أي حال، سيتعين على النادي الراغب في التعاقد مع هالاند الصيف المقبل دفع أكثر من 110 مليون يورو، مبلغ لا يمكن لأغلب الأندية الموجودة في لائحة النرويجي دفعه باستثناء مانشستر سيتي.

الجدير بالذكر أن الصحف الألمانية سبق وأن أكدت على وجود شرط جزائي في عقد هالاند مع دورتموند يُفعّل في صيف 2022 بقيمة تتراوح من 75 مليون إلى 100 مليون يورو.