مزاعم فساد واتهامات مستمرة.. مباراة تونس ومالي ليست أزمة سيكازوي الأولى!

أصبح اسم الحكم الزامبي جاني سيكازوي مقترنًا بالأزمات في عالم كرة القدم، وذلك بعد الفضيحة التي تسبب بها خلال مباراة تونس ومالي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.

المباراة التي أقيمت لحساب المجموعة السادسة، شهدت إطلاق الحكم لصافرة النهاية مرتين مبكرًا، الأولى في الدقيقة 86، والثانية قبل انتهاء الوقت الأصلي بحوالي 25 ثانية. (طالع لمزيد من التفاصيل)

ما حدث بطبيعة الحال تسبب في غضب شديد من لاعبي تونس والجهاز الفني، حيث كان "نسور قرطاج" يحاولون تعديل النتيجة التي كانت تشير إلى تقدم مالي بهدف دون رد.

الغضب التونسي مبرر بطبيعة الحال بالنظر إلى أن الحكم أنهى المباراة رغم نهاية الوقت، رغم احتساب ركلتي جزاء والعودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد أكثر من مرة، وإجراء تسع تبديلات بين المنتخبين.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتواجد فيها سيكازوي في وسط أزمة تحكيمية مثيرة للجدل على المستويين الإفريقي والعالمي.

أزمة في دوري أبطال إفريقيا

اتهم سيكازوي مرة بالفساد في إفريقيا، إثر ما حدث منه في مباراة أقيمت في دوري أبطال إفريقيا بين بريميرو دي أجوستو الأنجولي والترجي التونسي.

تم إيقاف سيكازوي في البداية على الطريقة التي أدار بها المباراة، لكن بعد التحقيق ثبت أنه الحكم الزامبي ليس مذنبًا.

وجاء في الحكم الذي صدر بعد التحقيق: "قرر مجلس التأديب عدم وجود أدلة كافية تشير إلى تورط السيد جاني سيكازوي فيما يتعلق بادعاءات الفساد الموجهة ضده".

فضيحة في كأس العالم

في بطولة كأس العالم 2018، أصبح سيكازوي أول حكم زامبي في التاريخ يدير مباراة في المونديال.

لكن حتى إحدى المباريات في أكبر مسرح لكرة القدم على الإطلاق تصدرت عناوين الأخبار خلال البطولة.

سيكازوي كان يدير مباراة بولندا واليابان خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات في البطولة، والتي انتهت بفوز بولندا بهدف نظيف.

اليابان كانت ستحصل في كل الأحوال على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، رغم النهاية الهزلية للمباراة.

كان المنتخب الآسيوي في طريقه لتوديع البطولة عندما سجل يان بيدناريك هدفًا لصالح بولندا، لكن تقدم كولومبيا على السنغال في المباراة الأخرى للمجموعة غير حظوظ اليابان.

تسربت الأخبار إلى ملعب فولجوجراد أرينا مفادها أن اليابان ستنضم إلى كولومبيا في الدور التالي بالخسارة 1-0، وقام المنتخبان بتبادل الكرة بينهما وعدم الهجوم حتى انتهت المباراة.

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