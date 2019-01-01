مزاح متبادل بين شيرار وسولشار عقب انتصار مانشستر يونايتد على تشيلسي

سولشار يذكر شيرار بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1999 وشيرار يرد بالشكر والابتسامة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دخل المدرب النرويجي أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد مع أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرار عقب مباراة الشياطين الحمر أمام تشيلسي.

ونجح مانشستر يونايتد في التغلب على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في منافسات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعقب المباراة، تحدث المدرب النرويجي سولشار لشبكة سكاي سبورتس، أثناء تواجد أسطورة نيوكاسيل وبلاكبيرن روفرز آلان شيرار.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ فبراير ٢٠١٩

وتبادل كلاهما المزاح حول هدف سولشار في شباك نيوكاسيل يونايتد في نهائي البطولة ذاتها موسم 1999 الذي حقق فيه مانشستر يونايتد ثلاثيته التاريخية.

وكان سولشار هو من سجل هدف المباراة الثاني، في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء لصالح الشياطين الحمر.

وأتى رد شيرار بأن ابتسم وقال: "شكرًا سولشار" في إشارة إلى الهدف الذي أنهى به أحلام نيوكاسيل يونايتد في الموسم ذاته.

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يذكر أن آلان شيرار كان قد رفض الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد في أكثر من مرة بعدما عرض عليه السير أليكس فيرجسون.