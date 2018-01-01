مروان محسن يتحدث عن إهدار الفرص الكثير وشكر خاص لأجيري

مهاجم المارد الأحمر لازم مقاعد البدلاء في الفترة الماضية في ظل الإصابات وتألق أزارو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد مروان محسن؛ مهاجم الأهلي المصري، أن فريقه خاض مباراة صعبة أمام جيما أبا جيفار الإثيوبي، مشيرًا إلى أنه ورغم إهدار العديد من الفرص إلا أن الفريق أصبح لديه حلول هجومية كثيرة.

وتلقى المارد الأحمر أمس الأحد، الهزيمة أمام الفريق الإثيوبي بهدف نظيف، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، لكنه تأهل لدور المجموعات بفضل فوزه في الذهاب بثنائية نظيفة.

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مروان قال، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "حققنا المطلوب رغم الخسارة، لأن المباراة أقيمت في ظروف صعبة، نتيجة للضغط والإرهاق الشديد، إلى جانب الغيابات وحالة أرضية ملعب أديس أبابا الذي استضاف المباراة، وتأثير ارتفاع سطح البحر على أداء اللاعبين ومردودهم البدني".

وأضاف: "التأهل إلى دور المجموعات يعتبر خطوة في طريق المنافسة بالبطولة التي يستهدف الأهلي التتويج بلقبها، وهناك إصرارا كبيرا من جانب الجميع على تقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد الجماهير".

عن عودته للمشاركة أساسيًا مع الفريق، علق: "المنافسة بين اللاعبين في خط الهجوم تخدم مصلحة الأهلي بشكل عام، وكل لاعب يقدم أفضل ما لديه للتواجد في حسابات الجهاز الفني، ويسعى لإثبات نفسه، خاصة بعد تولي مارتين لاسارتي المهام الفنية للفريق، وأصبح الفريق حاليًا يمتلك حلولًا هجومية كثيرة وإن كانت هناك إهدار كثير للفرص إلا أن يرجع لغياب التوفيق فقط".

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مهاجم المارد الأحمر اختتم حديثه برسالة خاصة إلى المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني لمنتخب مصر: "أود أن أشكره على إشادته المستمرة بقدراتي، وأتعهد بالاستمرار في القتال، من أجل الظهور بأفضل مستوى حتى أكون عند حسن ظن الجميع".

وكان أجيري قد أشاد بمروان في الوقت الذي هاجمه الكثيرون، مؤكدًا أنه كان أفضل لاعبي الفراعنة في كأس العالم روسيا 2018 ويستحق الاحتراف في أكبر أندية إسبانيا وإنجلترا. (طالع تصريحاته)