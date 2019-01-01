مروان دا كوستا: شكرًا على منحي فرصة تمثيل اتحاد جدة

المغربي جاء لارتداء قميص النمور من الدور التركي وتحديدًا باشاك شهير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب المغربي مروان دا كوستا؛ مدافع اتحاد جدة السعودي الجديد، عن سعادته لارتداء قميص النمور، متمنيًا نجاحه في إسعاد جماهير العميد.

وكان الاتحاد قد أعلن اليوم السبت، عن تعاقده مع المغربي لمدة موسمين ونصف قادمًا من نادي باشاك شهير التركي.

دا كوستا قال، عبر فيديو نشره الحساب الرسمي للعميد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود أن أشكر الجميع، رئيس اتحاد جدة والمدرب والجهاز المعاون وكذلك الجماهير على منحي فرصة تمثيل العميد".

🎥 كلمة اللاعب مروان دا كوستا بعد الانضمام إلى الاتحاد#شتويه_العميد pic.twitter.com/Pj3330uLGR — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٥ يناير ٢٠١٩

المغربي لعب لعدة أندية أوروبية منها فيورنتينا وسامبدوريا الإيطاليين، ووست هام يونايتد الإنجليزي، وناسيونال ماديرا البرتغالي، ولوكوموتيف موسكو الروسي، وغيرها.

وكان دا كوستا ضمن كتيبة منتخب المغرب في كأس العالم روسيا 2018، وشارك لبضع دقائق أمام إيران ولعب أساسيًا أمام البرتغال وإسبانيا.

صاحب الـ32 عامًا هو ثالث صفقات العميد الشتوية، حيث تم التعاقد مع الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي والمهاجم الإيفواري سانوجو.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد ست نقاط، جمعها من فوز وحيد، وثلاث تعادلات، و11 هزيمة.