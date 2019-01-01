مروان داكوستا يهدد الاتحاد بالرحيل بسبب هاورن كمارا

هل يتسبب الوافد الجديد للاتحاد في رحيل المدافع المغربي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

هدد مروان داكوستا، مدافع فريق نادي اتحاد جدة إدارة ناديه، بالرحيل والبحث عن فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع هارون كمارا، مهاجم القادسية.

الاتحاد نجح في الحصول على خدمات هارون كمارا من القادسية، في صفقة تخطت مبلغ الـ30 مليون ريالًا سعوديًا.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن صفقة مارا أثارت حفيظة مروان داكوستا، بسبب مطالباته بسداد باقي الدفعتين المتبقيتين من مستحقاته.

مروان داكوستا أبدى استيائه من عدم تسديد مستحقاته، وفي نفس الوقت قدرة إدارة الاتحاد على التعاقد مع لاعب بمبلغ لم يقل عن 30 مليون ريال.

وش رأيكم في القيم المالية التي دفعت من قبل #النصر و #الاتحاد لضم عبد الفتاح أدم، وهارون كمارا🤔 pic.twitter.com/15NbTx0WUm — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 18, 2019

وتلقى داكوستا عرضين عن طريق وكيل أعماله، أحدهما تركي والآخر خليجي، من أجل الرحيل عن الاتحاد.

إدارة الاتحاد تسعى لحل الخلاف مع مروان داكوستا بمحاولة تهدئته، حتى انتهاء المعسكر والعودة إلى جدة، للوصول إلى حل مرضٍ للمدافع المغربي.

ومن المقرر أن تبحث إدارة الاتحاد على جدولة المستحقات كحل أول، أو توفير المبلغ لسداد مستحقاته.