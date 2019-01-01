مروان داكوستا يتوجه إلى برشلونة للعلاج من إصابته

مدافع الاتحاد يسافر إلى برشلونة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

توجه المغربي مروان داكوستا، مدافع فريق اتحاد جدة إلى مدينة برشلونة الإسبانية، من أجل عرض إصابته على طبيب مختص، للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.

داكوستا كان يعاني من إصابة مع بداية الموسم، ولكنها تجددت في مباراة الشباب بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن مروان داكوستا اختار الطبيب الإسباني بنفسه، لأنه أشرف على إصابات مشابهة للعديد من نجوم الكرة العالمية.

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مروان داكوستا يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، وهو الأمر تجدد معه مؤخرًا، ليقرر السفر إلى إسبانيا لعرض إصابته على طبيب مختص.

الاتحاد سيواجه الحزم مساء الجمعة، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مروان داكوستا انضم لصفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليدعم قائمة الفريق.