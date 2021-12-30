مروان حمدي من ضمنهم .. كيروش يضم 3 لاعبين جدد لقائمة كأس أمم إفريقيا

أكمل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قائمة الـ28 لاعبًا المشاركين في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بعدما كان قد أعلن بالأمس عن قائمة من 25 لاعبًا.

جدل كبير حول قائمة الفراعنة:

فور الكشف عن قائمة الفراعنة المشاركة في البطولة أمس الأربعاء، والتي شهدت استبعاد محمد مجدي "أفشة"؛ لاعب الأهلي، حدث جدلًا واسعًا بين الجماهير بين مؤيد ومعارض. (طالع القائمة كاملة)

هناك حالة عدم قناعة بكيروش بين الجماهير المصرية وبعض الإعلاميين والمحللين، خاصةً بعد الأداء الذي ظهر به الفراعنة في كأس العرب قطر 2021.

الكثيرون يطالبون بإقالة المدرب البرتغالي قبل خوض مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم قطر 2022، لتكون كأس إفريقيا الفرصة الأخيرة له.

من هو الثلاثي الجديد في قائمة الفراعنة؟

أحد الأسماء التي شهدت جدلًا كبيرًا بالأمس هو المهاجم مروان حمدي، فرغم أن الجمهور غير مقتنعًا بالأداء الذي ظهر به في كأس العرب قطر 2022 إلا أنه استغرب من قرار كيروش رغم أنه كان يعتمد عليه بشكل أساسي طوال البطولة.

لكن دخل مروان ضمن الثلاثي الجديد، رفقة إبراهيم عادل ومحمد حمدي، الثنائي الذي لم يكن ضمن قائمة البطولة العربية، لتكتمل قائمة الـ28 لاعبًا.

ما هي مواعيد مباريات مصر؟

أسفرت القرعة عن وقوع الفراعنة في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات السودان، نيجيريا وغينيا بيساو.

ومن المقرر أن تفتتح مصر مشوارها بملاقاة نيجيريا في 11 من يناير المقبل، ثم غينيا بيساو يوم 15، ثم السودان في 19 من الشهر ذاته.

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