مركز صادم لماني .. صلاح يتصدر قائمة الأجور في ليفربول

تشامبرلين يحصل على راتب أعلى من النجم السنغالي

يتربع اللاعب المصري محمد صلاح، على صدارة الأجور في نادي ليفربول الإنجليزي، متفوقًا على جميع نجوم الفريق.

صلاح مرتبط بعقد مع الريدز حتى عام 2023، وسط شكوك حول توقيعه على عقد جديد يربطه بالنادي لفترة أطول.

اللاعب تحدث بنفسه مؤخرًا عن إمكانية الرحيل عن ليفربول، واهتمامه بالانتقال للدوري الإسباني من بوابة ريال مدريد أو برشلونة.

صحيفة "ذا صن" أزاحت الستار عن راتب الدولي المصري، والذي يصل إلى 12 مليون يورو سنويًا ليأتي في الصدارة.

وجاء من بعده تياجو ألكانتارا المنتقل حديثًا للفريق من بايرن ميونخ، حيث يأتي بفارق ضئيل بحصوله على 11.5 مليون يورو سنويًا.

وفي المركزين الثالث والرابع جاء كل من روبيرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك، حيث وصل راتب كل منهما إلى 10.7 مليون يورو في السنة.

اقرأ أيضًا .. صلاح ومبابي وهالاند .. أين تذهب الكرة الذهبية في المستقبل القريب؟

وبالمركزين الخامس والسادس هناك جيمس ميلنر وجوردان هندرسون ولكل منهما 8.3 مليون يورو، مقابل 7.2 مليون يورو لنابي كيتا وأوكسليد تشامبرلين.

وجاءت المفاجأة بتواجد ساديو ماني نجم الفريق في المركز التاسع، حيث يحصل على 6 ملايين يورو فقط بالتساوي مع جويل ماتيب وفابينيو.