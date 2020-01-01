مركز صادم بدونه.. كيف ساهم بنزيما في فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني؟

واحد من أفضل المواسم في مسيرة المهاجم الفرنسي

انتقادات عديدة تعرض لها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد هذا الموسم، قبل أن تنقلب الأمور تماماً منذ عودة النشاط الرياضي بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

بنزيما اشتهر بإهدار الفرص السهلة في أكثر من مناسبة، لترتفع المطالب بشراء مهاجم آخر، أو منح زين الدين زيدان الفرصة لزميله الصربي لوكا يوفيتش.

ومع ذلك الفرنسي قام برد الاعتبار لنفسه على مدار الأسابيع الماضية، بل أصبح من أهم الأسباب التي حسمت لقب الدوري لفريقه.

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سجل تهديفي مميز

بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال وانضمامه إلى يوفنتوس، بدأت الأنظار تتجه نحو بنزيما، ليخرج أخيراً من ظل البرتغالي ويتألق ويمطر شباك الخصوم.

الأمر لم يكن كذلك الموسم الماضي رغم السجل التهديفي الجيد لبنزيما بتسجيل 21 هدفاً في الدوري، حيث خرج ريال بدون أي بطولة، ليتعاقد النادي الإسباني مع إيدين هازارد من تشيلسي في صفقة تحمس لها الجميع.

الأنظار تحولت نحو البلجيكي، ولكن الإصابات منعته من ترك بصمته، ليكتفل بنزيما بالمهمة ويصبح النجم الأول للفريق بالمشاركة مع تيبو كورتوا وسيرخيو راموس.

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ورغم تسجيله 21 هدفاً في النسخة الحالية من الليجا حتى الآن، وهو ما يتساوى مع الموسم الماضي، إلا أن هذه المرة تختلف وتعتبر الأكثر تأثيراً للفرنسي، حيث ظهر في كل مرة احتاجه فريقه.

فرصته قائمة حتى ولو كانت صعبة لاحتلال صدارة الهدافين بالدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثاني بفارق هدفين عن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

أين ريال مدريد بدونه؟

بنزيما ساهم في حسم 8 مباريات عموماً لصالح ريال مدريد في الدوري، منهم مواجهتين بشكل غير مباشر، وهو الرقم الأفضل لأي لاعب بالبطولة، متفوقاً على ميسي وباقي نجوم الليجا.

وسجل أهداف الفوز لريال ضد كل من إشبيلية، وأتلتيكو مدريد وفياريال ولعبت أهدافه دوراً حاسماً في الانتصار على كل من غرناطة وديبورتيفو ألافيس وريال سوسييداد.

وهو ما يعني منحه ريال مدريد 18 نقطة حسمت انتصار فريقه في 6 مناسبات بصورة مباشرة، وبدون هذه المساهمات لخسر الفريق اللقب واكتفى بالمنافسة على مقاعد دوري أبطال أوروبا مع إشبيلية وأتلتيكو مدريد.

رصيد ريال حالياً 86 نقطة بعد 37 جولة، ولو قمنا بخصم النقاط التي جلبها بنزيما سيصبح الرصيد 68 ليأتي الفريق في المركز الرابع بجدول الترتيب خلف أتلتيكو مدريد الغريم التقليدي.