مركز صادم.. أين يقع برشلونة بدون إسهامات ميسي في الدوري الإسباني؟

التقدم في السن لا يعني أي شيء للمهاجم الأرجنتيني

يستمر المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في العطاء مع نادي برشلونة الإسباني، رغم بلوغه 33 سنة هذا الأسبوع، وهذا ما يظهر بشكل واضح هذا الموسم.

برشلونة يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في خط الهجوم، مثل أنطوان جريزمان ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي ولكن يظل ميسي هو الأفضل.

الدولي الأرجنتيني نجح في التسجيل 21 مرة وصنع 15 هدفاً مع برشلونة في الدوري الإسباني بالموسم الحالي، ليقود الفريق لمنافسة ريال مدريد على الصدارة.

المزيد من الفرق

وبالنظر لمجموع النقاط التي فاز بها برشلونة بفضل ميسي، نجد أنه ساعد الفريق على حصد 28 نقطة، من أصل 68 نقطة حتى الآن.

وهو ما يعني أن برشلونة بدون ميسي، كان سيحتل المركز الحادي عشر بالدوري بـ40 نقطة فقط، بدون الأهداف المسجلة والمصنوعة التي ساهم بها اللاعب في مشوار فريقه.

ويتفوق المهاجم المخضرم بذلك على الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، حيث منح فريقه 17 نقطة، بالتسجيل 17 مرة وصناعة 6 أهداف.

بعد صيام 30 عامًا .. ليفربول وحلم نسخ جيل ريال مدريد الذهبي

رحلة استمرت 30 عامًا .. أرقام حققها ليفربول قبل أن يرفع لقب الدوري الإنجليزي

وبدون النقاط التي ساعد بنزيما ريال على الفوز بها، كان الفريق سيحتل المركز الخامس بـ51 نقطة خلف إشبيلية وأتلتيكو مدريد.

يذكر أن ريال يحتل المركز الأول بجدول الليجا بـ68 نقطة، بالتساوي مع برشلونة في الرصيد، ولكنه يمتلك الأفضلية بسبب المواجهات المباشرة.