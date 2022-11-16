مركز التحكيم يرفض مواجهة وادا .. كارثة جديدة في قضية المولد

المنتخب السعودي فجّر من جديد قضية المنشطات الخاصة بفهد المولد ووضع مركز التحكيم في حرج

أصبح مركز التحكيم الرياضي السعودي محاصرًا من الكثير من الجهات، التي تكاتفت بطريقة غير مباشرة، للكشف عن الأخطاء القانونية والإجرائية التي يرتكبها المركز في الكثير من القضايا.

آخر هذه القضايا هي قضية رفع الإيقاف عن اللاعب فهد المولد في أغسطس الماضي، بعدما تم إيقافه لمدة عام ونصف من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مايو الماضي، إذ قدمت اللجنة الدولية للرقابة على المنشطات "وادا" استئنافًا ضد قرار رفع الإيقاف أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

ما وضع المركز في حرج هو موقف المنتخب السعودي الذي أعلن بشكل رسمي قبل أيام، استبعاد الفهد الأسمر من كأس العالم قطر 2022 بعد الاطلاع على مستجدات استئناف وادا، مما يشير إلى احتمالية إيقاف المولد من جديد. (طالع التفاصيل)

أما الكارثة الجديدة في القضية، فوفقًا لصحيفة "الجزيرة" فإن قرار رفع الإيقاف عن المولد ذكر به مركز التحكيم أنه غير قابل للاستئناف أمام أي جهة داخلية أو خارجية، بهدف عدم مواجهة وادا أمام كاس.

مصادر "الجزيرة" #مركز_التحكيم_الرياضي الذي أصدر قراره لصالح #فهد_المولد ضد قرار مكافحة المنشطات أكد في قراره أن القرار غير قابل للاستئناف أمام أي جهة داخلية أو خارجية، المركز رفض الدخول في مواجهة (وادا) أمام محكمة cas رغم تلقيه خطاب إن كان يرغب بالدخول في القضية.@ahmad2man pic.twitter.com/vQII7j4B5y — رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) November 15, 2022

إذا صح هذا الخبر، فهذا يعني جهل مسؤولي مركز التحكيم بلائحته الخاصة، التي تمنح أصحاب القضايا الحق في الاستئناف على قراراته أمام كاس!