مركز التحكيم الرياضي يكشف سبب تأخر قرار قضية محمد كنو

تعرف على رد مركز التحكيم الرياضي في مسألة تأخر قضية كنو

أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي، بيانًا رسميًا يرد خلاله على سبب التأخر في إصدار قرار الفصل في قضية ناديي النصر والهلال ومحمد كنو لاعب الأخير.

ماذا جاء في بيان مركز التحكيم الرياضي؟

ونشر مركز التحكيم الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" البيان الرسمي، حيث جاء كالآتي:

"إشارة إلى ما يتم تداوله حول التأخر في إصدار قرار الفصل بقضية ناديي الهلال والنصر واللاعب محمد كنو".

"تود هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة التأكيد أنها تحرص على منح الأطراف الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية ومنحهم المدد الكافية لتقديم ما لديهم، إذ أن تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات خلال مجريات القضية حيث تبذل هيئة التحكيم كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية".

"وفي الوقت ذاته فقد حددت هيئة التحكيم موعدا لعقد جلسة الاستماع للأطراف وذلك لتقديم كل ما لديهم تمهيدًا لإغلاق باب المرافعة وبدء المداولة للفصل وإصدار القرار بما لا يتجاوز الشهر الحالي".

ما هي العقوبات الصادرة بحق الهلال وكنو؟

غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد حكمت لصالح النصر في قضية كنو بعدما وقع للنادي قبل أن يُجدد عقده مع الهلال.

فض المنازعات عاقبت كنو بالإيقاف 4 أشهر، كما عاقبت الهلال بالمنع من القيد فترتي انتقال بجانب تغريم الطرفين بالتضامن مبلغ 27 مليون ريال سعودي لصالح الأصفر.

القرارات لم تنل رضا الطرفين ولذا تقدما باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، إذ يريد الهلال إلغائها فيما يسعى النصر لزيادة المبلغ المالي إلى 34 مليون تتضمن 7 ملايين استلمها اللاعب كمقدم عقد.