محاولة لإحياء المفاوضات .. مرشح مجلس الأمة الكويتي يطلب التدخل لحسم صفقة ليونيل ميسي للهلال!

البعض لا يزال يمني نفسه بإمكانية تراجع ميسي عن تمثيل إنتر ميامي والذهاب لتمثيل الهلال!

لم يكن رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي تمثيل الهلال السعودي في الموسم المقبل صدمة داخل السعودية فقط، إنما كذلك كانت الصدمة للبلد الجار "الكويت"، حيث عرض أحد مرشحيها في مجلس الأمة، التدخل وإحياء المفاوضات من جديد.

ميسي حسم أمره بشكل رسمي، وأعلن الأسبوع الماضي، انتقاله لإنتر ميامي الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، رغم الفارق المالي الكبير بين عرض الأخير والعرض السعودي.

وأمام هذا الرفض، خرج وليد الناصر؛ مرشح مجلس الأمة الكويتي في الانتخابات الأخيرة، والمعروف بتصرفاته الغريبة وتصريحاته المثيرة، عارضًا التدخل، لإقناع خورخي ميسي؛ وكيل أعمال ليو، بفسخ عقده مع النادي الأمريكي والتوقيع للهلال.

وقال الناصر، عبر فيديو موجه لبرنامج "الديربي" الكويتي: "أنا هلالي متعصب منذ أيام سامي الجابر ونواف التمياط ومحمد الدعيع وهذه المجموعة، يقولون ميسي ذهب لأمريكا، والده هو وكيل أعماله، اعطني رقمه، كي أفسخ عقده!، سأقول له (تعال، هناك كريستيانو رونالدو)، اتفضل للهلال".

وأضاف: "اعطوني رقمه، سأقنعه بفسخ عقده، أين ذهب؟ لوس أنجلوس!، أندية أمريكا فاشلة، كل من اقترب من الاعتزال، يذهب لهناك".

يذكر أن عبد العزيز عطيه؛ مقدم برنامج "الديربي"، معروف بسخريته وتهكمه على الهلال، إذ اتهمه بدفع رشوة لحكم مواجهة فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022م، إذ انتصر الزعيم بنتيجة 3-2، وصعد للنهائي قبل أن يحقق فضية المونديال.