مرشح رئاسي يعد بضم راموس إلى برشلونة

قائد الملكي بألوان برشلونة؟

وعد المرشح لرئاسة برشلونة فيكتور فونت بفتح المفاوضات لضم سيرخيو راموس حال فوزه إذا أراد مديره الفني الجديد التعاقد مع قائد ريال مدريد.

المفاوضات دائرة حالياً بين راموس وناديه من أجل تمديد عقده، وسط شد وجذب وحديث عن عرض من طرف بي إس جي براتب خرافي.

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وقال فونت مع "Cadena Cope": "إذا تشافي طلب مني ضمه وكان الأمر اقتصادياً يمكن تحقيقه سأتعاقد مع راموس".

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وأكمل: "لقد أتى الوقت من أجل عدم التفكير فقط في النتائج، ولذا يأتي ذكر تشافي وفكرة ضمه، هو الأفضل للمشروع".

وختم: "أعرف أن فكرة انضمامه تبدو مجنونة، النظام الرياضي الجديد وحده من سيقرر من يأتي ومن يرحل، دي ليخت؟ ضاعت فرصة ضمه".

فونت ألمح في أكثر من مناسبة لرغبته في تعيين تشافي بدلاً من المدرب الحالي رونالد كومان، والذي يحتسبه على الإدارة الراحلة.

وستقام انتخابات مجلس إدارة النادي الكتالوني في النصف الثاني من يناير المقبل من أجل تحديد خليفة جوسيب ماريا بارتوميو وإدارته المستقيلة.