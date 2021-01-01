مرشح رئاسة برشلونة: نعاني ظلمًا تاريخيًا من التحكيم رغم تقنية الفيديو!

يجب تغيير الأوضاع..

شنّ توني فريكسا، المرشح لرئاسة برشلونة، هجومًا ناريًا على تقنية الفيديو والتحكيم الإسباني، معتبرًا أن البرسا في اللحظة الراهنة يمر بظلم تاريخي.

برشلونة في آخر مبارياته أمام إشبيلية لم تُحتسب له ركلة جزاء رغم وضوحها ووجود الفار، ومن قبلها كثرت الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

انتخابات رئاسة النادي الكتالوني كان من المفترض أن تقام في يناير الماضي، قبل أن يتم تأجيلها إلى مارس بسبب فيروس كورونا، ويُعد فريكسا من المرشحين البارزين بجوار لابورتا وفونت.

فريكسا في تصريحات لراديو كتالونيا قال "مع مدريد نحن نعيش حالة من تاريخية من الظلم فيما يتعلق بالقرارات التحكيمية".

مخيتاريان وفيرنانديش ومفاجأة في إيطاليا .. أكثر لاعبي الوسط تهديفًا هذا الموسم

كما أضاف "ما نعيشه الآن باستخدام تقنية الفيديو كُنّا نعيشه ونحن أطفال (في الماضي يقصد) من دون التقنية، لا شيء قد تغير".

في الوقت نفسه، أعرف فريكسا عن أمله في عودة بيب جوارديولا إلى كامب نو، حيث قال "أود عودة جوارديولا للنادي، سيكون خبرًا رائعًا، علينا العمل من أجل ذلك".

الجدير بالذكر أن فريكسا يُطلق عليه موسوعة برشلونة لكونه قادرًا على تسمية كل تشكيلات برشلونة بدون خطأ في الثلاثين عامًا الأخيرة.