مرتضى منصور يكشف موقف تجديد بنشرقي ومفاجأة في إعارة مصطفى محمد

عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، بعد عودته بشكل رسمي إلى منصبه، بقرار قضائي وأيضًا بقرار وزارة الشباب والرياضة، بعد فترة من الابتعاد عن القلعة البيضاء.

وتحدث مرتضى منصور عن العديد من الأمور التي تخص القلعة الحمراء، أبرزها موقفه مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وإعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق، والتجديد للمغربي أشرف بنشرقي وغيرها من الأمور.

ماذا قال مرتضى منصور عن كارتيرون؟

مرتضى قال خلال المؤتمر الصحفي عن الفرنسي كارتيرون: "ليس لدي أي أزمة مع كارتيرون، وأمير مرتضى عقد جلسة معه أمس، والمدرب أبدى حسن نيته بالاستمرار، ونحن نرحب باستمراره".

وواصل: "سنقوم بتعيين مدرب عام ومدرب مساعد، وتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي على هذا الأمر، حيث سنعرض عليه عدد من الأسماء، وسيقوم باختيار ما يريده منهم للتواجد في الجهاز المعاون له".

وكان كارتيرون مدربًا للزمالك تحت قيادة مرتضى منصور، قبل أن يطلب الرحيل ويقوم بفسخ عقده مع الفريق الأبيض، من أجل التعاقد مع فريق التعاون السعودي، ليعود مجددًا للقلعة البيضاء، بعد قرار رحيل مرتضى من رئاسة النادي.

ما هو موقف الزمالك من إعارة مصطفى محمد إلى جلطة سراي التركي؟

رئيس الزمالك أكد على أن جميع القرارات التي اتخذتها اللجان التي تولت إدارة النادي الفترة الماضية، ليست قانونية بالمرة، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يعترف بقرار تلك اللجان".

منصور تابع: "العقد الخاص بنادي جلطة سراي لن يتم اعتماده من الاتحاد الدولي، لأن من قام بالتوقيع عليه ليس عضوًا في مجلس الإدارة، وتم وضع بند في عقده الشراء مقابل 4 مليون دولار، وهذا الأمر غير منطقي، بيع لاعب مثله بهذا الرقم القليل، فهو في مرحلة تألق محمد صلاح، ويساوي 20 مليون يورو على الأقل".

واستطرد قائلًا: "اللجان السابقة دورها كان تسيير الأعمال فقط، وتم رفض عرض لمصطفى محمد سابق بما يقرب 9 مليون يورو، ولكني تفاجئت بإعارته مقابل 2 مليون دولار فقط".

وانتقل مصطفى محمد على سبيل الإعارة إلى جلطة سراي لمدة موسم، مع أحقية شراء عقده من جانب النادي التركي مقابل 4 مليون دولار مع نهاية الإعارة.

ما هو موقف أشرف بنشرقي من التجديد للزمالك؟ وما هي آخر تطورات أزمة شيكابالا؟

مرتضى منصور تحول للحديث عن موقف المغربي أشرف بنشرقي جناح فريق الزمالك، وذلك في ظل اقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، حيث سيدخل الفترة الحرة في يناير المقبل.

رئيس الزمالك قال: "سيتم عقد جلسة مع أشرف بنشرقي بعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وسنستفسر منه هل قام بالتوقيع لنادٍ آخر أم لا، وإذا وقع سنقيم له حفل تكريم، وإذا لم يحدث هذا سننهي مسألته بالتجديد".

وعلق مرتضى أيضًا على أزمة إيقاف محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد وصانع ألعاب الزمالك، حيث قال: "سيتم اتخاذ إجراء إيجابي فيما يخص رفع الإيقاف عن شيكابالا قريبًا".

وكان اتحاد الكرة قد اتخذ قرارًا بإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لمدة 8 أشهر بسبب واقعة احتفالية الدوري لنادي الزمالك، بعد أن قام اللاعب بالدخول في مشادة مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى 8 مباريات فقط.

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