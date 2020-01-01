مرتضى منصور يكشف عن موقفه من لقاء السوبر الإفريقي في مؤتمر صحفي

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، اليوم الأربعاء، أن هناك مؤتمرًا صحفيًا سيعقد يوم الإثنين المقبل للكشف عن موقفه من خوض لقاء السوبر الإفريقي.

مرتضى منصور معترضًا على خوض لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي المقرر له في العاصمة القطرية الدوحة خلال الشهر المقبل، يوم 12 فبراير الجاري.

وتأهل الزمالك للسوبر الإفريقي عقب الفوز ببطولة الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي في النهائي المثير وقتها.

ويكشف مرتضى منصور عن موقفه النهائي من خوض اللقاء من عدمه، خلال المرحلة المقبلة، حيث يعد فرصة جيدة للفوز بالبطولة.

ونجح الزمالك مؤخرًا للتأهل إلى الدور المقبل من منافسات دوري أبطال إفريقيا رفقة مازيمبي الكونغولي من المجموعة الأولى من المنافسات.

ومن المفترض أن يرسل الزمالك قائمة الفريق النهائية لخوض منافسات مباراة السوبر الإفريقي خلال الساعات المقبلة.