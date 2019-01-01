مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضاته مع حسام البدري

الزمالك يمر بمرحلة صعبة في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة ما تردد حول اجتماعه مع حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي لتدريب الفريق الأبيض.

وكان البدري قد استقال من منصبه في بيراميدز أمس الإثنين، حيث أعلن رغبته في العودة لمجال التدريب مرة أخرى خلال الموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "أقسم بالله لم أجتمع بحسام البدري كما ترد، ولم أراه حتى الآن ولن نتحدث في ملف المدرب".

وتابع: "الزمالك له فرصة التتويج بلقب الدوري خلال الموسم الحالي، في حالة تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب والزمالك وفوزنا على الإسماعيلي".

إقرأ أيضًا - تقارير: تريزيجيه يجتاز الكشف الطبي لأستون فيلا

وأضاف منصور: "ليس خائفًا من أحد، إذا أردت التعاقد مع حسام البدري لتدريب الزمالك سأفعل ذلك، ولكننا لن نتحدث في ملف المدرب في الوقت الحالي".

وكان الزمالك قد تعادل أمام الجونة، بهدفين لكل فريق، حيث ضعف أمله في الحصول على لقب الدوري المصري في الموسم الحالي.