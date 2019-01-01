مرتضى منصور يعلن تراجعه عن ضم عمرو مرعي

الزمالك يستعد لبدء مشواره الأفريقي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التراجع عن ضم عمرو مرعي مهاجم بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان عمرو مرعي قد دخل في حسابات الزمالك لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد جيدًا للموسم الجديد.

وقال مرتضى منصور أن نجله أمير قد عقد جلسة مع عمرو مرعي وتوصلا لاتفاق لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأضاف منصور أنه تراجع بسبب واقعة توقيع اللاعب من قبل للزمالك، ومن ثم تفضيل الانتقال إلى النجم الساحلي التونسي عن الانضمام للأبيض.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته أنه يحترم قدرات عمرو مرعي إلا أنه تراجع عن ضمه بسبب ما فعله في وقت سابق في مفاوضاته مع الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة بطل الصومال في دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، الأحد المقبل، بملعب "بتروسبورت".