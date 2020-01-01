مرتضى منصور يعلن بالأسماء عن المرشحين لتدريب الزمالك

رئيس الزمالك يتحدث عن رحيل كارتيرون ويكشف أسماء المرشحين لخلافته.

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن الأسماء المرشحة لقيادة الفريق الأبيض، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل لتدريب فريق التعاون السعودي.

باتريس كارتيرون فسخ عقده مع الزمالك، من أجل تولي مهمة تدريب التعاون السعودي، وذلك بعد سداد الشرط الجزائي للقلعة البيضاء، والذي قيمته 250 ألف دولار.

مرتضى قال خلال تصريحات لقناة "تن" الفضائية: "هناك 4 مدربين مرشحين لتدريب الزمالك، وهو السويسري كريستيان جروس، والبرتغاليين جايمي باتشيكو وجوسفالدو فيريرا، والأرجنتيني جابرييل كالديرون".

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رئيس الزمالك تابع: "نقوم حاليًا بدراسة العديد من السير الذاتية، وعيوب ومميزات كل مدرب، من أجل الاستقرار على مدرب واحد للتعاقد معه".

منصور أردف: "كارتيرون شخص كاذب، لم يسدد قيمة الشرط الجزائي كما قال، وقام بعملية نصب على نادي الزمالك، فهل يرضي التعاون السعودي ذلك؟".

وواصل: "كارتيرون هرب قبل أن يسدد الشرط الجزائي، ولكن الزمالك نادي متحضر، ولم نقم بخطف المدرب ليسدد الأموال المستحقة عليه، وسمحنا له بالرحيل".

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واختتم مرتضى تصريحاته قائلًا: "لن نتعاقد مع مدرب مصري لخلافة كارتيرون، بالرغم من أن التدريب ليس أمرًا صعبًا، ولكن الظروف المحيطة بالمدرب المصري دائمًا تتسبب في فشله، والجمهور يصبر على المدرب الأجنبي عكس المصري".

ويواصل نادي الزمالك بحثه عن مدرب أجنبي خلال الفترة الحالية، من أجل خلافة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.