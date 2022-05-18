مرتضى منصور يحمل الخطيب مسؤولية تراجع الزمالك: القادم أسوأ!

فتح مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي المصري، محملًا إياه مسؤولية تعرض الأبيض للهزيمة للمباراة الثانية على التوالي في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يخسر ست نقاط في آخر مباراتين:

الفارس الأبيض تعرض للهزيمة أمس الثلاثاء، أمام طلائع الجيش، بهدف نظيف، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المحلي.

وقبلها كان الزمالك قد هُزم أمام إنبي بثنائية نظيفة، على استاد القاهرة أيضًا، ضمن الجولة الـ18.

هذه الهزائم جمدت رصيد الأبيض عند 41 نقطة من 19 مباراة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على بيراميدز صاحب الـ39 نقطة من 18 مباراة، والأهلي صاحب الـ33 نقطة من 14 لقاء.

لماذا هاجم مرتضى الخطيب؟

رئيس الزمالك يرى أن نفسية لاعبيه تأثرت بالحكم الصادر لصالح الخطيب، بسجنه، على خلفية قضية السب والقذف.

القضاء المصري كان قد أصدر حكمًا في 27 أبريل الماضي، بسجن مرتضى لمدة عامين مع الشغل، مع دفع تعويض مالي لرئيس القلعة الحمراء. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى، خلال تصريحاته لبرنامج "البلدوزر": "القادم أسوأ، منذ أربعة أيام حذرت، هؤلاء اللاعبين لا يعرفون رئيس ناديهم سيُسجن أم سيواصل مهمته بالنادي، القادم أسوأ، القاضي بنفسه قال (مرتضى حصل على البراءة خمس مرات في قضية محمود الخطيب)، اعدل الميزان، كفى، القاضي يقول (غير معقول أن تأتي لي نفس القضية لنفس الشخص خمس مرات!)، اركز مع اللاعبين أم مع تجديد العقود أم الجمعية العمومية أم مع القضايا".

وأضاف: "البلد تترك الخطيب طائحًا، خناقات مع تونس والمغرب والجزائر وتركي آل الشيخ ومع المحلة والمصري وإسكندرية، ماذا يحدث؟!، كل يوم قضية، مشكلتي لا تهمني، لكن القاضي نفسه ضجر من قضية الخطيب ضدي، ابحثوا لتعرفوا ما وراء القضية".

"لن نكمل الدوري على استاد القاهرة":

بخلاف هذا، أكد مرتضى أن فريقه لن يخوض أي مباراة من اليوم على استاد القاهرة الدولي، لعدم قدرة لاعبيه على الفوز به، معلنًا إيقاف مستحقات اللاعبين لنهاية الموسم، نظرًا لتراجع النتائج.

رئيس الزمالك تابع: "لاعبو الزمالك يدخلون المباريات على استاد القاهرة مهزومين، لو استمرت المباراة 50 سنة، لن نسجل هدفًا، وكذلك أمام إنبي، نحن حصلنا على موافقتين باللعب على استاد الدفاع الجوي واستاد بتروسبورت، الأندية أصحاب هذه الاستادات وافقت، فلا نعلم لماذا الرفض من رابطة الأندية؟، اللاعبون بلغوني شخصيًا بعدم رغبتهم في اللعب باستاد القاهرة، الكرة تعاندهم ويسقطون باستمرار بطريقة غريبة، لمدة ثلاثة أشهر لم نحقق الفوز في أي مباراة على استاد القاهرة!".

وواصل: "قررنا عدم استكمال الدوري على استاد القاهرة، من حقنا اختيار ملعبنا كما اختار الأهلي استاد السلام، والمصري اختار برج العرب، أنا حددت ملعبين الدفاع الجوي وبتروسبورت، لكنهم رفضوا، وأنا أقول لهم (لن ألعب على استاد القاهرة مرة أخرى)، المسألة ليست عندًا".

واختتم: "اللاعبون قلقون من مسألة سجني، وأنا قررت إيقاف مستحقاتهم لنهاية الموسم، الزمالك طوال مواجهة الطلائع في منطقة جزاء الخصم، لكن لو استمرت المباراة 50 سنة، لن نسجل".

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