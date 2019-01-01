مرتضى منصور يحذر طارق حامد

طارق حامد غاب عن الزمالك أمام الاتحاد بسبب الإنذارات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى طارق حامد لاعب وسط الفريق عقب الفوز على الاتحاد السكندري أمس الإثنين.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد على الاتحاد السكندري، سجله مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض الواعد.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "يجب على طارق حامد الحذر بعد إيقافه أمام الاتحاد بسبب البطاقات الصفراء".

وأضاف: "غياب طارق حامد يضر بالفريق بشكل كبير، ولكن عليه الحذر خلال المباريات المقبلة، لأنه من العناصر الأساسية للزمالك".

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وكان طارق حامد قد تم إيقافه عن مباراة الاتحاد السكندري بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة ، في مباراة الأهلي بكأس السوبر الجمعة الماضية.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك في كأس السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب".