مرتضى منصور يتحدث عن احتفالية نادي القرن .. وشكوى الأهلي

أزمة مرتقبة جديدة بين الزمالك والأهلي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أزمة لافتة نادي القرن الحقيقي بعد الإنذار الذي أرسله الأهلي إلى الأبيض على يد مُحضر.

وكان الزمالك قد علق لافتة أعلى أسواره خلال الأسابيع الماضية تحمل لقب نادي القرن الحقيقي، تمسكًا بكونه هو صاحب الأكثر تتويجًا في القرن الماضي إفريقيًا.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك أثناء تواجده في مقر النادي: "يوم 9 يوليو سيكون احتفال النادي بلقب القرن الإفريقي وسيكون احتفال بشكل سنوي".

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وأضاف: "ليس للأهلي حق شكوى الزمالك بسبب لقب القرن على لافتات أعلى أسوار النادي، العلامات التجارية خاصة بالمحلات والمطاعم وليس للافتات".

وتابع مرتضى منصور: "سنذهب إلى الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصري لأن ذلك هو المتبع، الملف سيكون جاهزًا خلال أيام من أجل إرساله لهم".

ويعود الدوري المصري الممتاز خلال شهر أغسطس المقبل، بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.