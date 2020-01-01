مرتضى منصور : لن نلعب مباراة القمة وما فعله عبدالله جمعة لن يمر

مرتضى منصور : لن نلعب مباراة القمة وما فعله عبدالله جمعة لن يمر

تمسك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بموقفه الرافض لخوض مباراة القمة أمام نادي الأهلي يوم الاثنين المُقبل، وهي المباراة المؤجلة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الزمالك يلتقي أمام الأهلي غدًا الخميس في مباراة كأس السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ومن المفترض أن يلتقي الفريقان مُجددًا يوم 24 فبراير.

مرتضى قال في تصريحات عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغمًا عنا، ويجب أن تنسى ذلك يا فضل".

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وتأتي هذه التصريحات ردًا على تأكيد محمد فضل على إقامة المباراة في موعدها يوم الاثنين المُقبل، مؤكدًا على تواجد الموافقة الأمنية لإقامة المباراة.

رئيس الزمالك أكمل "الزمالك والأهلي سيخوضان السوبر يوم الخميس وهناك فارق ساعتين بين مصر والإمارات وسيعودان في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر".

وأضاف رئيس الزمالك : "فريقنا لديه مواجهة أمام نادي الترجي التونسي الراغب في تعويض خسارة لقب السوبر الإفريقي، والأهلي سيلعب أمام فريق صعب هو صن داونز الجنوب الإفريقي، لذلك غير منطقي أن نلعب مباراة القمة".

وأكمل مرتضى، عبر قناة "الزمالك" في رسالة للاعبيه : "أقول للاعبين، لو نجح الفريق في الفوز على الأهلي فلا هناك داعي لكيد النساء".

وأنهى : "ما فعله عبدالله جمعة ومحمد عبدالغني بعد الفوز على الترجي في السوبر الإفريقي لن يمر"، في إشارة إلى الفيديو الذي قالا خلاله "اضرب يا بدري".