مرتضى منصور: لن أخوض مواجهة الحرس قبل لقاء الأهلي والمقاولون العرب

الزمالك تعادل مع الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، على عدم خوض لقاء حرس الحدود المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل مع الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز، بهدف لكل فريق مساء الخميس.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "لن أخوض لقاء حرس الحدود قبل أن يخوض الأهلي لقاءه أمام المقاولون العرب".

وأضاف: "نحن أولى بتأجيل المباريات وليس الأهلي الذي كان أخذ فترة راحة كبيرة، ولماذا لم يلعب مباراة منذ لقاء الإسماعيلي".

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ويعاني اتحاد الكرة من أزمة في مواعيد ماتشات الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.