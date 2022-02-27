مرتضى منصور: لدي تسجيل يؤكد اتفاق كارتيرون مع نادٍ سعودي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري امتلاكه لتسجيل صوتي للمدرب باتريس كارتيرون يؤكد خلاله اتفاقه مع أحد أندية الدوري السعودي لتدريبه عقب رحيله عن الفريق المصري.

الزمالك فقد نقطته السابعة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بخسارته يوم أمس أمام الوداد في المغرب، وهو ما وضع منصب باتريس كارتيرون على صفيح ساخن.

الرئيس مرتضى منصور كان قد أكد عقب التعادل المخيب مع ساجرادا الأنجولي في الجولة الماضية أن الحديث عن مستقبل كارتيرون مؤجل لما بعد مواجهة الوداد للحفاظ على استقرار الفريق.

ماذا قال مرتضى منصور عقب خسارة الزمالك أمام الوداد؟

الرئيس المنتخب حديثًا أبدى غضبه الشديد من أداء الزمالك وإدارة المدرب الفرنسي للمباراة، وخاصة تغييره لمراكز وتوظيف بعض اللاعبين.

وأوضح خلال تصريحاته لقناة الشمس أنه سيفتح تحقيقًا معه بمجرد وصوله القاهرة للحديث حول أسباب تلك النتائج المخيبة، مشيرًا إلى وجود إمكانية لتعمده الخسارة للرحيل عن الفريق.

وفجر منصور مفاجأة كبرى حين أكد امتلاكه تسجيل صوتي أرسله كارتيرون بالخطأ لأمير مرتضى منصور بدلًا من وكيله حازم فتوح يُبلغه خلاله بأنه سيفسخ عقده معه لأنه جلس مع نادٍ سعودي وتوصل لاتفاق معه.

وأضاف مرتضى "هذا التسجيل الصوتي يعني أن كارتيرون ليس له أي شرط جزائي في عقده مع الزمالك، بل إن هذا التسجيل يجعلنا قادرون على إيقافه".

تابع "الشرط الجزائي في عقد كارتيرون مع الزمالك لن يمنعنا من إنقاذ الفريق منه، حتى لو اضطررت لدفعه من أموالي الخاصة".

الرئيس اتخذ قرارًا بإقالة المصريين مدحت عبد الهادي وأمير عزمي من الجهاز الفني لتصرفهما خلال مواجهة الوداد، كما قرر إحالة كارتيرون للتحقيق وإيقاف جميع المستحقات المالية للاعبين وعناصر الجهازين الفني والإداري.

الرغبة موجودة .. الزمالك يُحدد شرط التخلي عن كارتيرون

موقع كورة بلس المصري أوضح نقلًا عن مصدر في إدارة الزمالك أن الرغبة موجودة لإقالة المدرب الفرنسي بعد تلك النتائج الكارثية في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر أن ضيق الوقت قبل مواجهة فيوتشر في الدوري المصري يوم الأربعاء القادم بجانب الـ300 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده هما ما يُعيقان إقالة كارتيرون حتى الآن.

وأتم المصدر تصريحاته لكورة بلس بأن الشرط الوحيد لرحيل المدرب هو موافقته على الرحيل وقبوله التفاوض حول قيمة الشرط الجزائي في عقده.

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