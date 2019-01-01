مرتضى منصور: الزمالك يواجه ديكاداها الصومالي ذهابًا وإيابًا بالقاهرة

الزمالك يستعد لبدء مشواره في دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مباراتي الفريق في دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا التي ستنطلق الشهر الجاري.

ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، في دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، بعد ما قرر الاتحاد الإفريقي أن الفرق المصرية تشارك من الدور التمهيدي.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك، إنه اتفق مع النادي الصومالي أن تكون مباراتي الذهاب والعودة لدور الـ64 في القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب التي كان من المقرر لها في الصومال أحد أيام 9 أو 10 أو 11 من أغسطس الجاري، على أرضية ستاد القاهرة.

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بينما يقام لقاء الإياب من الشهر نفسه أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أيضًا في ستاد القاهرة، بعد الاتفاق بين مرتضى منصور ومسئولي النادي الصومالي.