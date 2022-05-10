مرتضى منصور: الزمالك خسر نهائي القرن بفعل فاعل

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري أن خسارة الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي كانت بفعل فاعل، مشيرًا إلى تقديم الأبيض لمباراة عالمية أمام مواطنه الأحمر.

الزمالك خسر نهائي القرن الذي أقيم في القاهرة يوم 27 نوفمبر 2020 بهدفين مقابل هدف واحد أمام الأهلي، حين خطف محمد مجدي أفشة هدف الفوز الثمين في آخر دقائق اللقاء وأطلق المعلق عصام الشوالي وصفه الشهير "القاضية ممكن" الذي أصبح عنوان التتويج الأحمر.

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الرئيس المثير للجدل أوضح خلال مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على يوتيوب أن لاعبي الزمالك أكثر رجولة من نظرائهم في الأهلي، نظرًا لأنهم يتصدرون جدول ترتيب الدوري المصري دون أي دعم من الجمهور أو إنفاق كبير من النادي أو أخطاء تحكيمية لصالحهم.

ومن ثم أضاف "مع احترامي للاعبي الأهلي لكن لاعبي الزمالك "أرجل" منهم 100 مرة ولا داعي لظلمهم، الجمهور الأحمر يُحرك الحجر ويُسمح له بالدخول بالآلاف فيما نحن نُمنع من تلك الميزة ولا يدخل لنا سوى 100 مشجع، طلبت من الوزير السماح بالحضور الجماهيري أمام الوداد ورفض زيادة العدد عن 5 آلاف منهم ألف للاتحاد الإفريقي والفريق المنافس".

تابع حول نهائي القرن "بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 ضاعت بفعل فاعل، الزمالك لعب مباراة عالمية ضد الأهلي، لكن قرار رحيلي كان جاهزًا قبل اللقاء ولذا كان لا يمكن أن يفوز الفريق بالبطولة، لأن الزمالك هكذا سيكون قد فاز بكل البطولات تحت قيادة مرتضى منصور، كيف إذًا يرحل عن النادي وهو متوج بكل البطولات".

يُشار إلى أن الأهلي تُوج باللقب القاري كذلك عام 2021 وقد وضع قدم ونصف في نهائي النسخة الجارية بعد فوزه ذهابًا على وفاق سطيف في نصف النهائي 4-0، فيما خرج الزمالك من دوري الأبطال هذا الموسم من مرحلة المجموعات بعدما فشل في جمع أكثر من نقطة واحدة من مبارياته الـ6.