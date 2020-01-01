مرتضى منصور : الأهلي فريق عظيم والزمالك أيضًا وحققنا العديد من الألقاب مؤخرًا

أكد مرتضى على قيمة النادي الأهلي الكبيرة التي بالتأكيد يستمدها من التاريخ الذي يمتلكه النادي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على صعوبة مباراة السوبر المصري التي تجمع فريقه بالنادي الأهلي مساء اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفي تصريحات صحفية لقناة أبو ظبي الرياضية أكد مرتضى على قيمة النادي الأهلي الكبيرة التي بالتأكيد يستمدها من التاريخ الذي يمتلكه النادي.

وأضاف رئيس الزمالك حديثه لقناة "أبوظبي الرياضية"، قال مرتضى منصور: "بصراحة، الأهلي أعظم نادٍ، لكن الزمالك أيضًا نادٍ عظيم".

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وحول بطولات الفريقين قال رئيس الزمالك : "بطولات الزمالك تضاهي ألقاب الأهلي في السنوات الأخيرة، فمنذ 2014 حتى الآن فزنا بـ 10 بطولات، بينما فاز الأهلي بـ 11 لقبًا أغلبها في عهد محمود طاهر".

وواصل مرتضى حديثه عن الأهلي قائلاً : "المنافس يمتلك لاعبين مميزين، ولديه مدرب جيد، والزمالك أيضاً كذلك لديه مدرب محترم جداً نجح في الحصول على بطولة منذ أيام".

ووجه مرتضى ساهم النقد لقناة أبو ظبي الرياضية بسبب بث لقطات من أفلام مصرية تخص الأهلي والزمالك، فيها سخرية من فريقه، وبالتحديد لقطة الفنانة عبلة كامل.

وفي نهاية تصريحاته جدد مرتضى منصور لخوض مباراة القمة في بطولة الدوري المصري الاثنين المُقبل قائلاً : "الأهلي لديه مباراة مهمة ضد صن داونز، والزمالك ينتظر الترجي الذي يسعى للثأر بعد هزيمته في كأس السوبر الأفريقي، محمد فضل لا يدرك أن الأهلي والزمالك سيخوضان مواجهة في 20 فبراير في أبوظبي، فكيف تقام مباراة يوم 24 قبل المباريات الأفريقية؟".