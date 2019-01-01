مرتضى منصور: أحضر مفاجأة لجماهير الأهلي وإدارة ناديهم بشأن كهربا

كهربا انضم للأهلي في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات

تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن الأزمة الأخيرة بسبب مستحقات اللاعبين، وأنها انتهت تمامًا وحصل اللاعبين على جزء من رواتبهم.

وكانت الخلافات قد دبت خلال الفترة الأخيرة في الزمالك بسبب تأخر مستحقات اللاعبين ورحيل حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق.

وأشارت تقارير خلال الفترة الأخيرة لرغبة أكثر من لاعب في الرحيل عن الزمالك في الوقت الحالي بسبب الأزمة التي تتواجد.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عن أزمة كهربا وهروبه وانضمامه للأهلي في صفقة بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف.

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وأضاف رئيس الزمالك: "أحضر مفاجأة كبيرة للنادي الأهلي وجماهيره خلال الأيام المقبلة بشأن صفقة محمود عبدالمنعم كهربا".

الزمالك يعاني أيضًا في الدوري المصري وأهدر 10 نقاط بهزيمتين وتعادلين في أول 9 جولات بالبطولة.