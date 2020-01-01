مرتضى: كارتيرون هرب ولم يسدد الشرط الجزائي وتعرضنا للقرصنة

رئيس الزمالك يصف ما فعله التعاون بالقرصنة.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، لم يقم بدفع قيمة الشرط الجزئي الموجود في عقده، واصفًا ما حدث بالقرصنة.

كارتيرون فسخ عقده مع نادي الزمالك بشكل مفاجئ، ورحل أمس الثلاثاء، ليتولى مهمة تدريب التعاون السعودي.

مرتضى قال خلال تصريحات تليفزيونية: "هل ما حدث يرضي وزير الرياض السعودي؟ الزمالك ليس مركز شباب، هذا نادٍ كبير له جماهير بالملايين".

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رئيس الزمالك تابع: "ما قام به كارتيرون هو هروب، ولن نقف على مدرب أو لاعب، والمدرب الفرنسي لم يقم بدفع الشرط الجزائي، وهذه قرصنة من نادي التعاون السعودي".

منصور واصل: "لا أستطيع منعه في المطار، ولكن كيف يستطيع أن يعمل هذا الكاذب في المملكة العربية السعودية؟".

واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلًا: "ما حدث ليس له أي علاقة بالرياضة أو بالاحتراف، ما حدث قرصنة".

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وأعلن نادي التعاون السعودي اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع باتريس كارتيرون من أجل قيادة الفريق، بعد أن الاتفاق بين الطرفين خلال الفترة الماضية.