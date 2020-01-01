مرتضى: إكرامي رفض انضمام نجله للزمالك والجنايني يعمل ضدنا

رئيس الزمالك يكشف كواليس رفض إكرامي ضم نجله شريف للقلعة البيضاء.

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن رفض إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، انتقال نجله شريف إكرامي للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مرتضى قال خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: "أتعجب من الهجوم ضد شريف إكرامي الفترة الماضية، لأنني عرضت على والده ضمه للقلعة البيضاء، ولكنه رفض الفكرة بشدة".

رئيس الزمالك تابع: "إكرامي الشحات صديقي منذ سنوات، وأكد لي أن نجله ينتمي إلى النادي الأهلي، ولن ينتقل إلى الزمالك، وهذا الأمر احترمته بشدة".

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ووجه مرتضى منصور اللوم على الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، حيث قال: "شوبير وراء رحيل إكرامي عن القلعة الحمراء، لكي يتم قيد نجله في الفريق بدلًا منه".

وتحدث رئيس الزمالك عن عمرو الجنايني عضو اللجنة الخماسية، حيث قال: "الجنايني يشجع الزمالك، ولكنه يعمل ضده، وكل ما كان يفعله قبل رئاسة اتحاد الكرة سابقًا، هو كتابة التعليقات الساخرة عبر حسابه على فيس بوك فقط".

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واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلًا: "الجنايني يمتلك حوالي 10 مليارات جنيه، ولكنه لم يفكر في الإنفاق على صفقات الزمالك من قبل، وهذا الأمر يجعلني أتعجب عندما يسألني البعض عن دعم رجال الأعمال لصفقات الفريق الأبيض".

يذكر أن شريف إكرامي قد رحل عن النادي الأهلي، وبعض التقارير تشير إلى أنه اقترب من الانضمام لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.