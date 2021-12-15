مرة أخرى.. تفشي كورونا يتسبب في تأجيل مباراة جديدة بالدوري الإنجليزي

انضمت مباراة بيرنلي وواتفورد إلى قائمة المباريات المؤجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يستقبل ملعب تيرف مور مباراة بيرنلي وواتفورد لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

لكن وفقًا لما أعلنه بيرنلي، فنظرًا لتفشي فيروس كورونا داخل صفوف واتفورد، وافقت رابطة الدوري الإنجليزي على طلبهم بتأجيل اللقاء.

هذه هي المباراة الثالثة التي يجري تأجيلها بسبب تفشي كورونا بعد تأجيل مباراتي مانشستر يونايتد وبرينتفورد وتوتنهام وبرايتون.

ما هي المباريات التي تأجلت في الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا؟

إنجلترا حالها كحال غالبية دول أوروبا تُعاني من تفشي متحور أوميكرون بصورة كبيرة، ويبدو أن ذلك بدأ يلقي بظلاله على كرة القدم.

مباراة بيرنلي وواتفورد لن تكون الأخيرة المؤجلة على الأرجح، فرق أخرى كمانشستر يونايتد وتوتنهام وليستر سيتي وغيرهم يعانون من كورونا أيضًا.

وكانت الصحف الإنجليزية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مانشستر يونايتد قد يطلب تأجيل مباراته مع برايتون يوم السبت المقبل إن استمر وضع كورونا هكذا.

أما ليستر سيتي، فأعلن افتقاده 9 لاعبين أمام إيفرتون يوم الأحد بسبب كورونا، ومع ذلك لم تؤجل الرابطة اللقاء حتى الآن.