مراوغات ناجحة وأهداف كثيرة.. مبابي يُثبت نفسه لريال مدريد في الدوري الفرنسي

تألق كبير من الفرنسي..

واصل كيليان مبابي تقديم مستويات مميزة للغاية بقميص باريس سان جيرمان هذا الشهر، والضحية الجديدة كان ديجون، متذيل ترتيب الدوري الفرنسي.

الدولي الفرنسي تلقى بعض الانتقادات رفقة بي آس جي بشكلٍ عام بعد الهزيمة الأخيرة من موناكو الأسبوع الماضي، لكنه عاد بقوة ليؤكد قدراته ولماذا يستحق أن ينضم إلى نادٍ أكبر.

أحرز مبابي هدفين لباريس في شباك ديجون، الأول من ركلة جزاء والثاني من مهارة رفيعة معتادة منه، وظهر في لقطات كثيرة بإبداع منقطع النظير.

هذا ما تؤكده الأرقام أيضًا، حيث قام بمراوغتين صحيحتين من أصل أربع طوال المباراة إلى جانب فوزه في خمس التحامات أرضية خاضها مع لاعبي الخصم من أصل تسعة.

تمريرات مبابي الصحيحة وصلت إلى 89%، ففقط أخطأ في أربع تمريرات من أصل 39، كما لمس الكرة في 54 مناسبة وفقدها 12 مرة فقط.

بثنائيته في شباك ديجون، أصبح إجمالي ما سجله مبابي في الدوري الفرنسي هذا الموسم 16 هدفًا ليكون هو هداف البطولة بفارق هدفين مع ممفيس ديباي، لاعب ليون.

أما إجمالي الأهداف التي شارك فيها مبابي في الليج آ سواءً بالتسجيل أو الصناعة فوصلت إلى 24 هدفًا، ليأتي ثالثًا على مستوى الدوريات الخمس الكبرى خلف روبرت ليفاندوفسكي (34 هدفًا) وبرونو فيرنانديش (25 هدفًا).

في كل مباراة يشارك فيها الدولي الفرنسي حقًا فإنه يثبت لماذا تطلب إدارة باريس سان جيرمان للتخلي عنه 200 مليون يورو، فهو لا يتوقف عن تقديم مستويات عالمية بكل المقاييس.