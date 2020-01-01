مذبحة مورينيو.. رحيل 7 لاعبين عن توتنهام على رأسهم آلي في يناير

الاستثنائي يبدأ خطوات مهمة..

بدأ جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، في وضع ملامح خطته لسوق الانتقالات الشتوية في السبيرز، والتي أتى على رأسها التخلص من عدد من اللاعبين الفائضين عن الحاجة.

على رأس أولئك اللاعبين يتواجد ديلي آلي، الذي فشل في إقناع الاستثنائي بإمكانياته ولم يتحصل على دقائق لعب كثيرة هذا الموسم، مع تخييبه للآمال بشدة بالمباريات القليلة التي لعبها.

وبحسب ما ذكرته شبكة "football.london" فإن اجتماعًا سيُعقد في الفترة المقبلة بين آلي والإدارة للتناقش حول مستقبله، مع عدم وجود احتمالية لإعارته لأي منافس إنجليزي حتى نهاية الموسم.

المزيد من الفرق

الأقرب على الأغلب أن آلي سيرحل عن السبيرز، ففي ظل وجود الثنائي جيوفاني لو سيلسو وتانجي ندومبيلي في نفس مركزه، مع مستوياته المتواضعة، باتت فرص مشاركته شبه معدومة.

ليس آلي وحده من سيرحل، بل ستة أسماء أخرى، في مقدمتها داني روز، الذي لم يلعب مع الفريق الأول هذا الموسم ويلعب للرديف فقط، مع تبقي ستة أشهر فقط في عقده بالنادي اللندني.

ومن المعروف أن علاقة روز ومورينيو ليست على ما يرام ما كان سببًا في مغادرته الموسم الماضي معارًا إلى نيوكاسل، كما أنه وحتى على الصعيد الفني آماله ليست كبيرة في اللعب بوجود سيرخيو ريجيلون وبن ديفيز بالجبهة اليُسرى.

فيرون وفالكاو وشيفتشينكو .. نجوم كبار فشلوا في الدوري الإنجليزي

الاسم الثالث هو الحارس باولو جازانيجا، فبعد التعاقد مع جو هارت الصيف الماضي تحول إلى حارس ثالث ولا يقبل بهذا الدور، وهناك تفهم من جميع الأطراف بأن الخيار الأفضل هو مغادرته.

الاسم الرابع هو جيدسون فيرنانديش، الذي فشل فشلًا ذريعًا في تقديم نفسه منذ أن انضم معارًا من بنفيكا في يناير الماضي، وقد أكد مورينيو في أكثر من مناسبة على أنه خارج حساباته ولم ينجح في التأقلم جيدًا بالبريميرليج.

أخيرًا، الثنائي الشاب جاك كليرك وجورج مارش على الأرجح سيرحلان على سبيل الإعارة لصعوبة الاعتماد عليهما في ظل كوكبة النجوم الموجودة لدى مورينيو حاليًا.

الجدير بالذكر أن التقرير أيضًا أشار إلى أن توتنهام لن يمانع عقد بعض الصفقات في يناير المقبل شريطة أن تناسب النادي على الصعيد الاقتصادي خصوصًا مع ما تمر به الأندية كلها من أزمة بسبب فيروس كورونا.