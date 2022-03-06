مذبحة كروية .. اقتحام الملعب واشتباكات عنيفة تهز الكرة المكسيكية

شهدت مباراة كويريتارو ضد أطلس، في الجولة التاسعة من المرحلة الختامية لموسم 2021-22 في الدوري المكسيكي، أحداث شغب مؤسفة بين الجانبين، أدت إلى مذبحة.

المباراة التي أقيمت على ملعب "لا كوريجيدورا" معقل نادي كويريتارو توقفت بعد أن قام جمهور أصحاب الأرض بشن هجوم على جمهور الضيوف.

ويعد جمهور كويريتارو وأطلس هو الأكثر شغبًا في المكسيك، حيث تعد المشاجرات التي يفتعلها الطرفان شبه متكررة.

لكن ما حدث فجر الأحد كان صادمًا إلى أقصى حد، حيث ظهرت أسلحة بيضاء، وحاولت العائلات الفرار بنفسها من الشجار الذي انتقل من المدرجات إلى أرض الملعب.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وحشية الاعتداءات وفداحة ما حدث، والضرب المبرح المتبادل من قبل الجماهير.

ماذا حدث؟

في الدقيقة 62 من المباراة، توقف اللقاء فجأة والنتيجة تشير إلى تقدم أطلس بهدف دون رد.

بدأت مشاجرة بين جماهير كويريتارو وجماهير أطلس في المدرجات، لكنها انتقلت إلى أرض الملعب، بعد أن فتحت قوات الأمن البوابات التي تفصل المدرجات عن الملعب، لمحاولة حماية العائلات المتواجدة في المدرجات من العراك.

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عدد المشجعين الفارين جعل قوات الأمن تفشل في محاولة السيطرة على الوضع، لينتقل الشجار إلى أرض الملعب.

الاعتداء من جماهير كويريتارو كان بالعصي والكراسي وحتى السكاكين، وتشير التقارير الصحفية إلى وقوع ما يقرب من 15 قتيلًا، رغم عدم وجود بيان رسمي حتى الآن لعدد الضحايا.

TODO SE PUDRIÓ EN LA CORREGIDORA 😞❌



Dramáticas e impactantes imágenes de la violencia que se vivió en la tribuna, que se traslado al terreno, con niños, mujeres y fans corriendo para salvaguardarse



Querétaro vs Atlas



- @FerCevallosF -#GallosxFOX pic.twitter.com/qlmU8sLZBV — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 6, 2022

ما هو رد الدوري المكسيكي؟

أعلنت رابطة الدوري المكسيكي رسميًا تعليق النشاط وعدم إقامة باقي مباريات الجولة التاسعة.

وندد نادي أطلس بالواقعة، وطالب الاتحاد المكسيكي بالتحقيق فيما حدث، ومعاقبة المسؤولين بشدة.

من جانبه، أكد ميكيل أريولا رئيس رابطة الدوري المكسيكي على اتخاذ عقوبات رادعة بحق المتورطين في الأحداث.

وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أعمال عنف غير مقبولة ومؤسفة على ملعب "لا كوريجيدورا" في كويريتارو.

وأضاف: "المسؤولون عن انعدام الأمن في الملعب سيعاقبون بطريقة رادعة، سلامة لاعبينا وجماهيرنا أولوية!".

فيما جاء في بيان لرابطة الدوري المكسيكي: "بدأ الدوري تحقيقًا معمقًا فيما حدث في المدرجات، داخل الملعب وخارجه، خلال مباراة كويريتارو ضد أطلس".

وأضاف: "كما سيتم تقديم شكوى جنائية بشأن أعمال العنف في ملعب لا كوريجيدورا".

وتابع: "تشير تقارير مفوض الدوري المكسيكي وسلطات كويريتارو إلى أنه تم نقل الجرحى بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة، ولا يزال التقرير الرسمي عن حالتهم الصحية لم يصدر".

واختتم البيان: "ستتم إعادة جدولة مباراة كويريتارو ضد أطلس في موعد يتم تأكيده لاحقًا".

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