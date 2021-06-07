مذبحة القلعة نسخة برشلونة .. وبدأ أسبوع الانقلاب!

تصفية منتظرة..

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن أسبوعًا مصيريًا بالنسبة للعديد من اللاعبين بدأ للتو في برشلونة مع لقاءات منتظرة تجمع الإدارة بوكلاء بعض اللاعبين المهددين بالرحيل لمناقشة مستقبلهم.

ومن المنتظر أن يستدعي برشلونة بداية من اليوم عدد من وكلاء بعض لاعبي النادي الكتالوني وذلك من أجل التحدث عن خروجهم للبيع أو المقايضة بلاعبين آخرين.

يأتي ذلك في أسبوع يتعين فيه اتخاذ قرارات متأصلة داخل نادي برشلونةة، وهي عبارة عن أيام قليلة يتم فيها استدعاء ممثلي العديد من اللاعبين لتقرير مصيرهم ومغادرتهم بشكل أقرب في بعض الحالات.

وفي حالات أخرى سيكون الحل هو مناقشة مسألة الراتب نظرًا لأن بعض الأسماء يتقاضون رواتب عالية جدًا وليس للنادي أي مخرج آخر غير تخفيض رواتبهم أو أجل خفض فاتورة الرواتب في النادي.

مسألة مستقبل رونالد كومان بدت محسومة بعدما أعلن الرئيس جوان لابورتا بقاءه كمدير فني للنادي الكتالوني في الموسم المقبل، كما أن قضية ميسي تبدو أقرب للحل ببقاء النجم الأرجنتيني.

لذا، فإن تلك اللقاءات لن تشمل المدير الفني الهولندي أو النجم الأرجنتيني، ولكنها ستدور حول بعض الأسماء الأخرى التي كان حولها جدل واسع في الأشهر الأخيرة.

تلك الأسماء هي عثمان ديمبيلي وجونيور فيربو وصامويل أومتيتي ومارتن برايثوايت وجوردي ألبا وكليمون لونجليه، حيث أن مستقبلهم من المنتظر أن يحسم بنهاية الأسبوع.

هناك أسماء أخرى مرشحة للرحيل دون لقاء مع ممثليهم من الأساس، حيث أن سيرجي روبيرتو وميراليم بيانيتش وفيليب كوتينيو يمثلون أهم هؤلاء الذين لم يعد لهم مكان داخل برشلونة.

رحيل ميسي .. المسمار الأخير في نعش برشلونة؟

الجدير بالذكر أن برشلونة خلال الوقت الحالي يضع اللمسات الأخيرة على العقد الذي سيتم تقديمه للقائد ليونيل ميسي لكي يجدد عقده مع الفريق الذي قدم له كل شيء.