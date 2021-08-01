مذبحة الانتقالات مستمرة .. ريال مدريد يضع نجومه في السوق

أسماء غير متوقعة..

يعيش ريال مدريد ثورة كبيرة هذا الصيف، فجميع اللاعبين بدون استثناء يمكن بيعهم حاول توفر العرض المادي المناسب، وآخر الأسماء التي قد ترحل الثنائي فيرلاند ميندي ومارتين أوديجارد.

ويعمل الرئيس فلورنتينو بيريز في الوقت الراهن على إعادة الاستقرار الاقتصادي إلى ريال مدريد بعد ما قاساه من تراجع ضخم في أعقاب توابع فيروس كورونا.

هذا إلى جانب الحلم الأكبر بالتعاقد مع كيليان مبابي، والذي سواءً أتى مجانًا العام المقبل أو نظير مقابل هذا العام، سيتعين على الريال دفع مبالغ طائلة للحصول على خدماته.

ورغم وجود تأكيدات سابقة على استمرار الثنائي ميندي وأوديجارد، إلا أن شبكة ABC فجرت مفاجأة بالإشارة إلى إمكانية مغادرتهما، مع تحديد إدارة بيريز ثمن الموافقة على بيعهما.

ما هي القيمة التي حددها ريال مدريد لبيع ميندي وأوديجارد؟

وفقًا للشبكة الإسبانية، فإن ريال مدريد سيوافق على رحيل فيرلاند ميندي إذا ما تلقى عرضًا بقيمة 50 مليون يورو.

كما حددت إدارة النادي الملكي الرقم نفسه فيما يتعلق بمارتين أوديجارد، ولا توجد نية لإرساله معارًا مجددًا سواء داخل أو خارج إسبانيا.

جني 100 مليون يورو من خلف الثنائي من شأنه أن يحدث الفارق اقتصاديًا في سانتياجو برنابيو، وإن كان من المجهول ما سيخلفه من آثار رياضية.

ما هو موقف ميندي في ريال مدريد؟

من المفاجئ حقًا طرح اسم ميندي للرحيل خصوصًا وأنه كان من الدعائم الأساسية لكتيبة زين الدين زيدان في الموسم الماضي، وهو حاليًا الظهير الأيسر الأساسي للنادي الملكي.

وسابقًا، حاول اللاعب الفرنسي أن يعدل عقده مع الريال ويجني المزيد من الأموال، لكن الإدارة رفضت، وهكذا قد يُفهم وجود بعض التوترات التي قد تؤدي لمغادرته العاصمة الإسبانية.

هذا إلى جانب أن ريال مدريد حاليًا لديه ثنائي آخر في مركز الظهير الأيسر وهو مارسيلو والشاب ميجيل جوتيريز، ويحظى الأول بثقة مطلقة من كارلو أنشيلوتي، والثاني حوله زخم إعلامي كبير كمستقبل الجبهة اليسرى للميرينجي.

ما هو موقف أوديجارد في ريال مدريد؟

أوديجارد عاد لتوه من إعارته لآرسنال التي امتدت لستة أشهر، وأعلنه كارلو أنشيلوتي كصفقة جديدة في منتصف الملعب ينوي التعويل عليها في الموسم المقبل.

إلا أنه وفي الوقت نفسه آرسنال يحاول بشتى السبل إعادة النرويجي إلى ملعب الإمارات، واللاعب لا يمانع إذا تأكد من أنه لن يحجز مكانة أساسية مع كتيبة المدرب الإيطالي.

الشرط الوحيد وفقًا لما أوردته الصحف بالنسبة لرحيل أوديجارد وعودته تحديدًا إلى آرسنال أن تكون العودة على سبيل البيع النهائي لا الإعارة.

ماذا فعل ريال مدريد حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية؟

"مذبحة" بيريز بدأت هذا الصيف في ريال مدريد بعدم تجديد عقد سيرخيو راموس مع بيع رافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد نظير 50 مليون يورو.

لم يضم النادي الإسباني حتى الآن سوى دافيد ألابا في صفقة انتقال مجانية، ولا يرتبط اسمه بأي لاعبين آخرين بسبب السياسة التقشفية المتبعة من بيريز مؤخرًا.

ويسعى النادي حاليًا للتخلص من عدد من اللاعبين أمثال لوكا يوفيتش وداني سيبايوس وجاريث بيل وألفارو أودريوزولا وغيرهم.

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