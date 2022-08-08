"مدينتكم زرقاء" .. برايتون يسخر من مانشستر يونايتد

برايتون يسخر من مانشستر يونايتد بعد الانتصار الذي حققه "النوارس" على ملعب "أولد ترافورد" في افتتاح الدوري الإنجليزي.

احتفل نادي برايتون بتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الأولى لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي بالسخرية من "الشياطين الحمر".

برايتون تمكن من تحقيق الفوز الأول في تاريخه على ملعب "أولد ترافورد" بفضل ثنائية الألماني باسكال جروس في الشوط الأول من المباراة، قبل أن يسجل أليكيس ماك أليستر هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه لصالح مانشستر يونايتد.

وبعد المباراة، سخر الحساب الرسمي لنادي برايتون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي من مانشستر يونايتد، بتغريدة تجاوزت 190 ألف إعجاب منذ لحظة نشرها.

ما هي تغريدة برايتون؟

حساب برايتون عبر "تويتر" كتب تغريدة بعد صافرة نهاية المباراة جاء فيها: "تمامًا مثل برايتون، مدينتكم زرقاء".

هذه التغريدة أصبحت أسوأ في النصف الأحمر من مدينة مانشستر، بعد أن نجح سيتي في تحقيق بداية مثالية في حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على وست هام يونايتد بهدفين دون رد.

وبدأ النرويجي إرلينج هالاند مشواره في الدوري الإنجليزي بتسجيل هدفي فوز مانشستر سيتي في المباراة، ليقدم أوراق اعتماده مبكرًا للغاية.

ماذا قال تين هاج عن هزيمة مانشستر يونايتد؟

ومن جانبه، اعترف الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بارتباك أخطاء خلال مواجهة برايتون.

وقال الهولندي بعد المباراة: "لقد ارتكبنا مجموعة أخطاء بالكرة، وأخطاء في التنظيم الدفاعي، علينا التعلم سريعًا من الأمر".

وأضاف: "برايتون فريق جيد على كل الأصعدة، لكن حين أنظر إلى فريقي فإننا أهدينا لهم هدفين بطريقة سهلة".

وأردف: "بالطبع هذه انتكاسة وخيبة أمل حقيقية، كنت أعرف من البداية أن الأمر لن يكون سهلًا".

واختتم تين هاج: "لست راضيًا على الإطلاق، لقد خسرنا وذلك لم يكن ضروريًا، كان علينا أن نقدم أداءً أفضل".