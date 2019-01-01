النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

مدير نابولي يكشف حقيقة عرض كريستيانو رونالدو على ناديه

التعليقات()
Getty
الصفقة فشلت بسبب قدرات نابولي المادية..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

كشف كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنابولي أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي تم عرضه على ناديه، ولكن الصفقة لم يكن من الممكن إتمامها.

 

وقال جيونتولي لسكاي سبورتس:"لقد تم عرضه علينا، هذا حقيقي، لدينا علاقة طيبة مع وكيله (خورخي مينديز)".

اختيارات المحررين

وأضاف:"لقد تحدثنا بضع مرات بعد تجديد عقد (فوزي) غلام، وتم عرضه علينا، لقد بقيت صامتاً، ثم حين نظرنا للأمر بشكل اعمق، وجدنا أن الصقفة خارج حدود قدراتنا".

وأوضح:"في هذه اللحظة يوفنتوس هو أفضل فريق في أوروبا، ولذلك نحلم بالإنهاء فوقهم في الدوري، إنه أمر صعب للغاية، ولكن يجب أن نؤمن بأنفسنا".

يذكر أن أوريليو دي لورنتس رئيس نابولي قد أفصح بالشيء ذاته، بخصوص اللاعب الذي انتقل إلى الكالتشيو قادماً من ريال مدريد في يوليو الماضي.

الموضوع التالي:
أليسون × إيدرسون .. من هو حارس المرمى الأفضل؟
الموضوع التالي:
كيف يدخل جوارديولا موقعة ليفربول الحاسمة؟
الموضوع التالي:
استعدادًا لكأس آسيا - عمان يفوز وديًا على تايلاند بهدفين دون رد
الموضوع التالي:
فيديو - الدوري المغربي | الوداد يتعثر بالتعادل والرجاء يفلت من الهزيمة في الوقت القاتل
الموضوع التالي:
وكيل هامسيك يؤكد استمراره مع نابولي حتى الاعتزال
إغلاق