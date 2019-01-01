مدير نابولي يكشف حقيقة عرض كريستيانو رونالدو على ناديه
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كشف كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنابولي أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي تم عرضه على ناديه، ولكن الصفقة لم يكن من الممكن إتمامها.
وقال جيونتولي لسكاي سبورتس:"لقد تم عرضه علينا، هذا حقيقي، لدينا علاقة طيبة مع وكيله (خورخي مينديز)".
وأضاف:"لقد تحدثنا بضع مرات بعد تجديد عقد (فوزي) غلام، وتم عرضه علينا، لقد بقيت صامتاً، ثم حين نظرنا للأمر بشكل اعمق، وجدنا أن الصقفة خارج حدود قدراتنا".
وأوضح:"في هذه اللحظة يوفنتوس هو أفضل فريق في أوروبا، ولذلك نحلم بالإنهاء فوقهم في الدوري، إنه أمر صعب للغاية، ولكن يجب أن نؤمن بأنفسنا".
يذكر أن أوريليو دي لورنتس رئيس نابولي قد أفصح بالشيء ذاته، بخصوص اللاعب الذي انتقل إلى الكالتشيو قادماً من ريال مدريد في يوليو الماضي.