مدير متطوعين كأس آسيا: لدينا 5 آلاف متطوعاً من 130 جنسية مختلفة

تكريم المتطوعين المشاركين في بطولة كأس آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشار محمد الشاطري، مدير برنامج المتطوعين في كأس آسيا، إلى أن عدد المتطوعين لتنظيم البطولة وصل إلى 5 آلاف شخص.

وتستضيف دولة الإمارات بطولة كأس آسيا، في نسختها السابعة عشر في الفترة من 5 يناير الجاري، وحتى 1 فبراير القادم.

وقال الشاطري في تصريحات إعلامية: " نشكر اللجنة المنظمة لكأس آسيا، على تكريم فريق عمل المتطوعين الجنود المجهولين للبطولة، وهذا يعطي حافزاً للمتطوعين على إكمال البطولة بمستويات رائعة".

وواصل: "لدينا في البطولة 5 آلاف شخص متطوع، تم اختيارهم من أكثر 23 ألف متطوع، المتطوعين من 130 جنسية مختلفة ويتحدثون 41 لغة".

الجدير بالذكر ان دور المجموعات بالبطولة، انتهى مساء أمس الخميس، ومن المنتظر أن ينطلق دور الستة عشر مساء الأحد القادم، بمباراة الأردن وفيتنام.