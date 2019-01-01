مدير فيورنتينا الرياضي: ريبيري يفكر في خياراته.. وبيراجي يريد إنتر

هل يذهب الفرنسي للدوري الإيطالي؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تحدث دانيلي برادي المدير الرياضي لفيورنتينا الإيطالي عن مسألة التعاقد مع فرانك ريبيري، ورغبة ظهير الفريق كريستيانو بيراجي في الرحيل.

وقال برادي في مؤتمر صحفي:"بيراجي يريد الذهاب إلى إنتر، ولكن هناك الكثير من الأمور لحلها أولاً".

وأضاف:"اللاعب المفترض مبادلته هنا هو دالبرت، ولكنه يفضل العودة إلى نيس، ولن نحصل على ماتيو بوليتانو في تلك الصفقة".

على الناحية الأخرى في مسألة ريبيري قال:"نحب ريبيري كثيراً، ولكن في الوقت الراهن هو يفكر في خياراته، للأسف لا يمكننا مضاهاة رواتب الأندية العرب أو الروس".

وأوضح:"إذا أراد مواصلة اللعب في المستوى الأعلى نحن ننتظره".

يذكر أن ريبيري قد انتهى عقده مع بايرن ميونيخ بنهاية يونيو الماضي، ليسدل الستار على رحلة استمرت منذ 2007.