مدير دورتموند عن التتويج بالبوندسليجا: الأحلام لا تمنحك الانتصارات
التعليقات()
Getty Images
رفض مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند خفض الحذر حيال واقع أن فريقه هو متصدر البوندسليجا قبل العطلة الشتوية.
وقال زورك:"الآن الأمر يبدو كذلك، نحن ننظر للجدول، الكريسماس يأتي، ثم العام الجديد، الآن نحن في الإجازة في مكان ما والكل يربت على كتفك".
وأضاف:"ولكن الآن يجب أن نرفع حماسنا مجدداً. هذا السؤال عن كوننا المرشحين لا يظهر أمامي، هانز يواكيم فاتسكه قد قال بالفعل أن بايرن ميونيخ هو المرشح، وأنا أتبعه".
وأوضح:"الأحلام لا تصنع الانتصارات، لا تمنحك نقطة، ولا حتى رمية تماس".
أيضاً رفض زورك تأكيد فكرة التعاقد مع تورجان هازارد نجم بوروسيا مونشنجلادباخ لتعويض كريستيان بيوليسيتش الذي سينتقل إلى تشيلسي الصيف المقبل.