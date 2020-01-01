مدير باريس سان جيرمان السابق يقترب من مانشستر يونايتد

مفاجأة ستهز "أولد ترافورد" قريبًا جدًا

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان السيد أنتيرو هنريكي، في طريقه لتولي منصبه المفضل في مانشستر يونايتد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن إدارة عملاق البريميرليج، تنوي إعادة منصب المدير الرياضي، الشاغر في "أولد ترافورد" منذ حقبة الأسطورة سير أليكس فيرجسون.

وأشار المصدر، إلى المسؤول البارز السابق في "حديقة الأمراء"، يبدو الاسم الأوفر حظًا، لشغل منصب المدير الرياضي الجديد للشياطين الحمر، لحاجة النادي لهذا المنصب، لتحليل وتحفيز الموظفين وكذلك اللاعبين.

ووصف التقرير هذا التحول المفاجئ في إستراتيجية يونايتد، بالمفاجأة التي ستهز "مسرح الأحلام" في المرحلة القادمة، نظرًا لغياب هذا المنصب منذ سنوات.

ولعب الرجل البرتغالي دور "العراب"، في أهم صفقات باريس سان جيرمان في العقد الماضي، مثل صفقة نيمار جونيور، وكذلك نقل كيليان مبابي من موناكو قبل ريال مدريد وداني ألفيش بعد رحيله عن يوفنتوس.

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لكن بعد معاناته في آخر عامين مع العملاق الباريسي، تارة بعدم نجاحه في انتداب بديل على نفس مستوى تياجو موتا بعد اعتزاله عام 2018 وتارة أخرى مع صعوبة السيطرة على غرفة خلع الملابس، بعد الخروج المهين من دوري الأبطال مرتين من دور الـ16، اضطر ناصر الخليفي لاستبداله بليوناردو.

وتلقى هنريكي أكثر من عرض في الأشهر القليلة الماضية، أبرزهم من إنتر وشانجهاي الصيني، لكن على ما يبدو أنه اقترب أكثر من أي وقت مضى من مانشستر يونايتد –بحسب آس-.